Freedom House: Україна котиться до клептократії

Американська неурядова організація Freedom House стверджує, що за перший рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна стала менш демократичною і продовжує рухатися до авторитаризму.

Як повідомляє сайт газети Kyiv Post, про це йдеться у звіті організації щодо стану демократії і дотримання прав людини в Україні, який був оприлюднений сьогодні, 27 квітня.

“За президента ЯНУКОВИЧА Україна стала менш демократичною і, якщо теперішні тенденції не зупинити, то країна може скотитися до авторитаризму і клептократії”, – йдеться у звіті.

У документі також зазначається, що адміністрація В.ЯНУКОВИЧА надає значення власній позиції в середині країни, міжнародній репутації і продовжує реагувати на зовнішній тиск. Таким чином, зберігається можливість стримувати антидемократичні тенденції.

За інформацією видання, таких висновків дійшли керівник Freedom House Девід КРЕМЕР, а також два незалежних аналітики, які відвідали Україну у лютому і поспілкувалися з представниками влади, опозиції та громадянського суспільства.

Газета нагадує, що Freedom House уже вдруге протягом останнього року вказує на згортання демократії в Україні. Так, у січні у власному рейтингу Freedom House понизив Україну з “вільної” до “частково вільної” країни.

Також за останній рік Україна посіла останнє місце серед європейських країн у рейтингу економічних свобод The Heritage Foundation, опустившись із 162 на 164 позначку.

Київ також “відзначився” найбільшим занепадом демократії серед усіх країн Європи у рейтингу демократичності країн світу “Democracy Index 2010” і падінням на 42 сходинки у рейтингу свободи слова, який складають “Репортери без кордонів”.

У звіті Freedom House згадується і те, що спосіб формування пропрезидентської більшості у Верховній Раді минулого року виходив за межі Конституції, критикується зміна виборчого законодавства перед місцевими виборами і, зокрема, недопущення партії “Батьківщина” до участі у місцевих виборах у Львові.

Водночас автори звіту хвалять українську владу за підтримку в ухваленні закону “Про доступ до публічної інформації”, але тут же зазначають, що антикорупційна кампанія уряду не викликає довіри.

“Однією з найбільш тривожних тенденцій президентства ЯНУКОВИЧА стала більш настирлива присутність Служби безпеки України (СБУ) у внутріполітичному середовищі”, – зазначається у документі.

Така роль СБУ, згідно зі звітом Freedom House, є найбільшим кроком назад в утвердженні демократичних свобод у країні.

“Існують тривожні ознаки того, що судові і правоохоронні органи використовуються для звуження свободи зібрань”, – сказано також у звіті.

Документ не оминув увагою українського міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА. Так, автори звіту, посилаючись на критиків міністра, зазначають, що позиція Д.ТАБАЧНИКА руйнує дух національної солідарності.

Наприкінці звіту його автори надають список рекомендацій, виконання яких, на їхню думку, повинно зупинити згортання демократії в Україні. Зокрема, Freedom House пропонує українській владі обмежити роль СБУ і забезпечити її роботу відповідно до демократичної практики, припинити політичне переслідування, здійснюване Генпрокуратурою, викорінювати корупцію і переслідувати корумпованих чиновників незалежно від їхньої партійної приналежності.

Також автори звіту пропонують звільнити міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА, який “сіє непотрібний і небезпечний розкол в Україні”.