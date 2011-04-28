Працівники “Летичівської газети” просять захистити їх від влади

Журналісти районної газети “Летичівська газета” (Хмельницька область) звернулися до Національної спілки журналістів України з проханням захистити їх від посягань влади і відновити справедливість.

Відповідне звернення, яке є у розпорядженні УНІАН, вони направили голові НСЖУ Ігорю ЛУБЧЕНКУ.

Як ідеться у зверненні чотирьох підписантів, “полювання на відьом”, якими є ми для голови Летичівської райдержадміністрації Марії ЛІТВІН, триває і досить активно, навіть після звільнення 11 березня сесією районної ради редактора В.БОРИСОВА”.

У зверненні наголошується, що спільним листом засновники газети М.ЛІТВІН та голова райради Віталій ТИМЧАК поставили вимогу до редакції “провести реструктуризацію газети та оптимізувати чисельність персоналу”. Водночас, “це відбувається на фоні збільшення штату редакції. Не порадившись з колективом, профорганізатором, у редакцію приймаються нові працівники: НІКІТЮК на посаду заступника редактора та ДОМБРОВСЬКИЙ - водієм. І це при тому, що цьогоріч редакції загрожує фінансова нестабільність”, - стверджують журналісти.

У листі йдеться, що М.ЛІТВІН 5 квітня своїм розпорядженням звільнила із займаної посади завідувача відділу внутрішньої політики РДА Руслана НІКІТЮКА і перевела його у редакцію “Летичівської газети”, де наказом т.в.о. редактора Ганни ВІННІЧУК він був призначаний на посаду заступника редактора.

Автори звернення вважають, що М.ЛІТВІН за допомогою голови райради В.ТИМЧАКА, Р.НІКІТЮКА та Г.ВІННІЧУК береться поквитатись із журналістами, які відстоювали честь свого колективу та, зокрема, редактора В.БОРИСОВА.

За даними журналістів, Р.НІКІТЮК уже передав усю інформацію з редакційних комп`ютерів для вивчення у райдержадміністрацію.

Журналісти газети сподіваються, що НСЖУ підтримає їх та захистить їхні права.

Кореспонденту УНІАН не вдалося отримати коментар голови Летичівської РДА М.ЛІТВІН, оскільки її не було на робочому місці.

Водночас, голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА, коментуючи УНІАН конфліктну ситуацію навколо “Летичівської газети”, сказав, що, на його думку, з боку М.ЛІТВІН існували певні нетактовні дії стосовно районної газети та колишнього редактора В.БОРИСОВА.

“Я її викликав у свій кабінет і казав, що газета передусім комунальна, власність райради. Колектив, який там працює, самостійно планує роботу. І, якщо ви засновники (Летичівська РДА і райрада - УНІАН), то можете звернутися з проханням до редакції районки, а не вказувати, на якій сторінці клеїти фотографію. Так поступають ті, хто не розуміє ситуацію. Я її (М.ЛІТВІН - УНІАН) попередив: тільки спробуйте ще раз з’ясовувати відносини з газетою”, - наголосив губернатор.

На думку В.ЯДУХИ, золота середина співпраці влади і ЗМІ полягає у виконанні сторонами прямих обов’язків: “Влада повинна бути максимально відкритою для журналістів, не боятися оприлюднювати проблеми. Обов’язки журналістів - бути об’єктивними та коректними і поширювати правдиву інформацію. І не більше”.

Як повідомляв УНІАН, колектив «Летичівської газети» та В.БОРИСОВ звернувся із заявою до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, в якій повідомив про втручання у редакційну політику представників місцевої влади та незаконне звільнення редактора.

Як зазначалося у зверненні до ТСК, після призначення у червні 2010 року нового керівництва Летичівської РДА влада чинить систематичний тиск на газету, втручається в редакційну політику. Зокрема, за інформацією В.БОРИСОВА, голова РДА «розпорядилася попередньо узгоджувати з нею макет кожного номера газети, що готується до друку», що є порушенням Закону України "Про інформацію".

РДА також запропонувала редактору підписати угоду «Про висвітлення діяльності Летичівської райдержадміністрації», з якої були вилучені пункти про те, що районна адміністрація зобов’язана «розраховуватися з редакцією за надані інформаційні послуги» та «не втручатися в редакційну політику». Без цих підпунктів редактор відмовився підписати документ.

У березні на сесії Летичівської райради В.БОРИСОВА було звільнено з посади редактора "Летичівської газети".

ТСК ВР, розглянувши заяву журналістського колективу, направила до Генеральної прокуратури України та глави Адміністрації Президента України запити з проханням розібратися у ситуації, що склалася з «Летичівською газетою», а також провести перевірку фактів порушень законодавства, звернути увагу керівництва місцевих адміністрацій на неприпустимість втручання в законну діяльність ЗМІ.