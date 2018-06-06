Червоний - колір розбрату: у Львові сталися масові бійки зі стріляниною

Російські телеканали, що скерували 9 травня до Львова знімальні групи, зараз можуть сміливо платити відрядженим подвійні гонорари. Телевізійникам довелося трудитися не покладаючи рук, щоб встигнути відзняти й стрілянину по «живих мішенях», і удари «демократизаторами» по головах маніфестантів, і зривання георгіївських стрічок у літніх громадян.

Офіційне повідомлення МВС (подається у скороченні – авт.) :

„... Попри судову заборону проводити цього дня будь-які суспільно-політичні акції, крім офіційних, деякі громадяни намагалися незаконно мітингувати. Саме під час таких демонстрацій правоохоронці зафіксували декілька хуліганських проявів. Зокрема, якісь активісти розбили скло автобуса, що перевозив людей, а також спалили червоний прапор. Крім цього, до правоохоронців звернувся 60-річний львів’янин. Він розповів, що на вулиці до нього підійшли двоє невідомих, штовхнули і зірвали георгіївську стрічку та ювілейну медаль.

В обох випадках правоохоронці „на гарячому” затримали підозрюваних. До медичної установи звернувся 23-річний мешканець Львова з пораненням ноги. В подальшому правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав пошкодження з пристрою для стріляння гумовими кулями від 29-літнього львів’янина під час конфлікту, що виник. Наразі працівники міліції з’ясовують всі обставини вищевказаних справ і вирішують питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності. Керівництвом МВС прийнято рішення про відрядження до Львова робочої групи на чолі з начальником Департаменту громадської безпеки МВС України генерал-майором міліції Віктором Ратушняком, яка заслухає заяви всіх учасників подій, після чого за кожним конкретним фактом прийматимуться законні процесуальні рішення”.

Зіткнення з ідеологічним підтекстом у День Перемоги поблизу Марсового поля (сектору знаменитого Личаківського меморіального кладовища, у якому спочивають радянські воїни-визволителі Львова) увійшли в моду останніми роками. Виходячи із цього загальновідомого факту, до 66-й річниці перемоги в Другій Світовій війні влада постаралася мінімізувати можливі ризики. Нею рухав, у тому числі, меркантильний інтерес. Наступного року Львів стане ареною загальноєвропейських спортивних баталій і, що цілком можливо, одна з ігор Чемпіонату Європи з футболу за участю збірної Росії пройде саме на його новому стадіоні.

Щоб не віджахнути десятки тисяч уболівальників (які напевно поповнять рублями місцеву скарбницю), робота з потенційними призвідниками масових безладь почалася задовго до 9 травня. Так, традиційний марш автономних націоналістів на честь 68-й річниці створення 14-ї гренадерської дивізії Ваффен-СС «Галичина» «пересунули» на 28 квітня. Щоб гасла на кшталт «Одна раса, одна нація, одна Батьківщина!» не занадто різали слух. Хода від пам`ятника Степану Бандері до площі Свободи зібрала 900 учасників. Для порівняння: у мільйонній Одесі навіть на проплачені мітинги таку безліч людей вдається зібрати надзвичайно рідко.

Спецслужби теж не втрачали часу, безустанно «обробляючи» ключових пронаціоналістичних політиків. Більшість останніх дослухалися вмовлянь людей у цивільному. Незговірливі ж почули з вуст чекістів неприховані погрози. Колишній лідер УНА-УНСО Андрій Шкіль, котрий нині входить до складу парламентської фракції «Батьківщина», саме напередодні 9 травня потрапив в автоаварію. Не чекаючи завершення розслідування, ДАІ повідомила: депутат ВР сам винуватий у ДТП, оскільки мчався по київських вулицях на значній швидкості.

Аналогічні переговори велися й із проросійськими організаціями. Губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк запевняв депутатів обласної ради: ніяких червоних прапорів 9 травня у Львові не буде, як і активістів з «Російської єдності» і «Родини».

Хто з «лівих» і «украйправих» виявилися позавчора «порушниками конвенції»?

Націонал-патріоти звинувачують у безладдях офіційний Київ і його ставлеників у Львові. Губернатора Цимбалюка (він має звання генерала міліції) учора змусили написати заяву про відставку, - за те, що «був у змові з російськими націоналістами й не відповідав на телефонні дзвінки, коли почалися повсюдні бійки». Глава фракції Всеукраїнського об`єднання «Свобода” Ірина Сех відповідальність за пролиту позавчора у Львові кров поклала саме на Михайла Михайловича. Мовляв, саме через його потурання члени проросійських організацій вільно шпацирували містом із холодною й травматичною зброєю.

Про реакцію Президента Віктора Януковича на львівські безладдя наразі невідомо.

Колеги ж Цимбалюка засудили події 9 травня. Губернатор Харківської області Михайло Добкін оголосив, що у день початку Великої Вітчизняної війни 22 червня обов`язково буде у Львові, - разом із земляками-ветеранами. До Михайла Марковича приєднаються глави регіонів Донбасу, разом з тамтешніми ветеранами війни.

Віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко висловив бажання заслухати в сесійному залі парламенту пояснення міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Бо той нічого не робив для того, аби «9 Травня зі свята пам`яті й примирення не перетворилося в день розбрату й протистояння».

Ще є версія одного з колишніх віце-прем’єр-міністрів: безладдя у Львові планувалися... у Російській Федерації, щоб напередодні 12 травня зробити Президента Віктора Януковича «більше згідливим». Нагадаю: у четвер у Києві пройдуть відразу декілька важливих для України заходів щодо посилення співробітництва з Російською Федерацією в енергетичній галузі. Україна, як і раніше до цього, доволі стримана у питанні прямого об`єднання «Нафтогазу...» з ВАТ «Газпром», не говорячи вже про вступ до Митний союзу та ЄЕП. Крім «газових» ініціатив, російська сторона привезе післязавтра до Києва низку пропозицій щодо створення консорціуму по виробництву атомної енергетики, матеріальної частини й устаткування, надання послуг у третіх країнах у торгівлі ядерними послугами (зокрема, будівництва там АЕС).

Можна по-різному ставитися до подібних «теорій змов» з економічним підгрунтям. Однак збіг травневих дат насторожує.

У цей час у медичних установах Львова перебувають два активісти об`єднання «Свобода». В одного, 1983 року народження, прострелена нога, іншому, 1988 року народження, розбили міліцейським кийком голову. До речі, стріляв по „свободівцю” з «травматики» ніякий не приїжджий, а син колишнього заступника начальника управління ДАІ у Львівській області, на одязі якого була прикріплена георгіївська стрічечка.

Втім, моральні втрати, що їх було завдано львівським ветеранам Радянської Армії під час святкування Дня Перемоги, не менш болючі...

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”