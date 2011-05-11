В екс-чиновника, який бив рибалок, вилучили автомат, 4 рушниці і пістолет
Кривдникам пред`явили обвинувачення
Колишньому голові Заставнівської райдержадміністрації Михайлу БОЙЧУКУ, двом його родичам та двом охоронцям приватного ставка, які 16 квітня жорстоко побили чотирьох рибалок, прокуратура Чернівецької області пред’явила обвинувачення за ознаками ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, чотирьом компаньйонам колишнього голови РДА пред’явлено обвинувачення 28 квітня, а самому М.БОЙЧУКУ - 4 травня.
Чотирьом підозрюваним Шевченківський районний суд Чернівців обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Постановами апеляційного суду ці судові рішення залишено в силі.
М.БОЙЧУК з 22 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців з діагнозом «мікроінсульт».
Водночас у прокуратурі області зауважили, що слідчий, який веде цю справу, «призначив комісійну судово-медичну експертизу реального стану здоров’я підозрюваного. М.БОЙЧУКУ обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 50 тис. грн.»
У справі про побиття рибалок проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено відстріляну гільзу. За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки. За їхніми результатами у М.БОЙЧУКА вилучено шість одиниць зареєстрованої зброї – травматичний пістолет, рушниці та автомат, а ще в одного з підозрюваних – дві рушниці.
Також призначено судово-медичні та комплексні судові психолого-психіатричні експертизи.
21 квітня слідчим обласної прокуратури було внесено постанову про забезпечення усім потерпілим у цій кримінальній справі рибалкам заходів безпеки у вигляді особистої охорони. Однак 28 квітня усі четверо рибалок звернулися з письмовими заявами про «зняття з них заходів безпеки особистої охорони у зв’язку з тим, що їм ніхто не погрожує».
«Досудове слідство у справі триває. Перевіряються інші звернення громадян щодо протиправних, на їхню думку, дій колишнього голови райдержадміністрації. Хід розслідування перебуває на особливому контролі прокурора області», - повідомили у прокуратурі Чернівецької області.
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна четверо озброєних рушницями чоловіків у присутності М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».
За словами потерпілих, «охоронці ставка» били їх бітами, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити й опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти. Одному з рибалок рушницею вибили зуби. Ще один рибалка до 18 квітня лежав у лікарні з проламаним черепом, проте його виписали з лікарні і «зробили документи, що він вдарився у себе вдома».
19 квітня прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно М.БОЙЧУКА. Також було порушено кримінальну справу стосовно його брата, зятя і двох охоронців за ст. 27, ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.
20 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про звільнення М.БОЙЧУКА з посади голови Заставнівської РДА.