Києво-Могилянська академія видала книжку "Геноциди Сталіна"

В Національному університеті “Києво-Могилянська академія” вийшла друком українською мовою книга професора Стенфордського університету (США), всесвітньовідомого історика Нормана НАЙМАРКА “Геноциди Сталіна”.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН президент НаУКМА Сергій КВІТ.

Він зазначив, що дана книжка була перекладена українською мовою “в рекордно короткий час”, а перекладачем є Василь СТАРКО.

С.КВІТ повідомив, що в книзі міститься “багато цікавих фактів стосовно трактування поняття геноциду”. За його словами, професор зі США є одним з найавторитетніших сучасних істориків, що досліджують події ХХ століття

У свою чергу Н.НАЙМАРК зазначив, що використав в своїй книзі архівні дані, до яких мав доступ. “Коли я опрацював ці матеріали, то мені стало очевидним, що йдеться не про що інше як про геноцид ”- додав він. За його словами, в книзі наводяться докази, що “злочини Сталіна, починаючи від початку 30 років і аж до часів Другої світової війни є геноцидом”. Професор повідомив, що в книзі є розділи, присвячені “розкуркуленню, Голодомору в Україні 1932-1933 років, кампанії проти неросійських народів в Радянському Союзі від 30 років і під час Другої світової війни, до яких належать не тільки українці, а й поляки, німці, чеченці, інгуші, кримські татари, яких було репресовано”. За його словами, також в книзі йдеться про наказ №00447, мета якого полягала в тому, що “знайти і заарештувати так званих “колишніх” людей - асоціальних елементів, тобто алкоголіків, безпритульних, повій і так далі і загалом було таким чином репресовано майже 800 тисяч осіб, з них 400 тисяч осіб було страчено”.

Н.НАЙМАРК в передмові до українського видання зазначив, що “ключова роль Сталіна в геноцидній політиці 1930-х років та його антагоністичне - можна сказати, українофобське – ставлення до політики, історії й культури УРСР та її народу, а надто українських селян, це невіддільна частина історії геноциду в Радянському Союзі”. На прес-конференції він зазначив, що дійшов висновку, що “Сталін переслідував українських селян, щоби унеможливити досягнення незалежності, щоб позбавити їх національності, позбавити їх змоги в якийсь спосіб чинити опір совєтизації”.

Доктор історичних наук з Інституту історії України НАНУ Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ вважає, що книга “Геноциди Сталіна” заслуговує “підвищеної уваги з боку української і не тільки української, а в першу чергу російської громадськості”. За його словами, ця книга “корисна для нас передусім тим, що вона ставить в глобальному смислі поняття геноциду”.

С.КУЛЬЧИЦЬКИЙ вважає, що “Голодомор був наслідком певної каральної акції, яка трапилася в певний момент і, власне кажучи, весь жах Голодомору полягав в тому, що Сталін рятував свою посаду - генерального секретаря, бо якби Україна повстала так як вона повстала в 32 році так, як вона повстала в 30 році, то місце Сталіна було б вільним і його зайняв би хтось інший”.