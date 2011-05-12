Адвокати: міліція готує незаконну екстрадицію українця до Росії

Українські правоохоронці на замовлення російських правоохоронців затримали українського підприємця Василя ВЛАДИКОВСЬКОГО, прийняли незаконне рішення про знищення його українського паспорта та готують безпідставне вивезення його до Росії.

Про це заявив адвокат затриманого Матвій СКОРИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Адвокат відзначив, що в Україні набуває поширення практика створення умов для роботи іноземних спецслужб з нелегальної екстрадиції громадян України. При цьому підрядниками при виконанні таких операцій є правоохоронні органи України.

Як розповів М.СКОРИК, “24 березня українські правоохоронці у місті Трускавець без пояснень затримали українського підприємця В.ВЛАДИКОВСЬКОГО. Українські правоохоронці прийняли незаконне рішення про знищення його українського паспорта та паспорта для закордонних поїздок. Через два тижні російські ЗМІ повідомили, що в Україні затримано громадянина Росії, який може бути причетний до “вбивства Владислава Лістьєва”. Через деякий час Слідчий комітет РФ спростував дані про причетність В.ВЛАДИКОВСЬКОГО до вбивства, обвинувативши його у шахрайстві. Адвокат В.ВЛАДИКОВСЬКОГО стверджує, що його клієнт не має жодного відношення до цього шахрайства. Однак, підкреслив захисник, громадянина України було дискредитовано.

М.СКОРИК повідомив, що було незаконно знищено паспорт громадянина України В.ВЛАДИКОВСЬКОГО. За словами адвоката, це стало йому відомо з висновку службового розслідування від 16 квітня 2011 року Управління ГІРФО ГУМВС України в Донецькій області (ГІРФО - Служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб).

Як наголосив адвокат, лише Президент України може припинити громадянство України. На його думку, міліція прийняла злочинне рішення про скасування громадянства України В.ВЛАДИКОВСЬКОГО та знищення паспортів останнього з метою створення підстав для арешту цього українського бізнесмена судом та подальшої незаконної передачі іноземній державі.

На сьогодні, за словами адвоката, українські правоохоронці готують безпідставне незаконне вивезення В.ВЛАДИКОВСЬКОГО до Росії. Прокурор Галицького району міста Львова 29 квітня вніс подання про застосування до В.ВЛАДИКОВСЬКОГО екстрадиційного арешту, «проігнорувавши те, що він є громадянином України. А Галицький районний суд міста Львова в цей же день подання розглянув та, всупереч закону, застосував до В.ВЛАДИКОВСЬКОГО екстрадиційний арешт», - сказав М.СКОРИК.

Зараз В.ВЛАДИКОВСЬКИЙ перебуває у Львівському СІЗО.

Довідка УНІАН. 4 квітня Слідчий комітет РФ розповсюдив повідомлення, що «24 березня 2011 року у Львівській області затримано громадянина РФ В.ВЛАДИКОВСЬКОГО, 1967 року народження. За даними слідства, В.ВЛАДИКОВСЬКИЙ організував розкрадання шахрайським шляхом нерухомого майна і 94,5% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «У Казанського» на загальну суму понад 122 млн. руб.».

Стосовно В.ВЛАДИКОВСЬКОГО слідчим Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації винесено постанову про притягнення як звинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, здійснене організованою групою в особливо великому розмірі). За клопотанням слідства судом стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, з 1 червня 2010 року його було оголошено в міжнародний розшук. Наразі вирішується питання про екстрадицію В.ВЛАДИКОВСЬКОГО до Росії, йшлося в повідомленні Слідчого комітету РФ.

Захисники не вперше звинувачують офіційні органи України у викраденні громадян України на користь інших держав.

Так, в лютому цього року з території України було викрадено громадянина Палестини Дірара АБУСІСІ, який претендував на отримання громадянства України. Його дружина - українка Вероніка АБУСІСІ звинуватила у викраденні чоловіка ізраїльську розвідку "Моссад". Зараз Д.АБУСІСІ, який перебуває в ізраїльській в`язниці.

А в квітні адвокат заарештованого в Криму громадянина України Анатолія МАЗУРЕНКА Дмитро ДУБКО заявив, що цього громадянина України збираються видати Росії лише тому, що він зовні схожий на росіянина, якого підозрюють у злочині п`ятирічної давності.