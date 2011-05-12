Українські журналісти голодують під будівлею Європарламенту

Четверо рівненських журналістів і громадських активістів на чолі з керівником Рівненської незалежної медіа-профспілки, депутатом обласної ради Сергієм Штурхецьким проводять акцію голодування під будівлею Європарламенту у Страсбурзі. Їхня мета – привернути увагу європарламентарів до проблем демократії в Україні.

Як повідомив Радіо Свобода Сергій Штурхецький, на такі заходи журналісти і громадські діячі наважилися на знак солідарності зі своїм земляком, екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Юрій Луценко уже 20-й день голодує в СІЗО, протестуючи проти утримання під вартою, і через погіршення стану здоров’я був у середу госпіталізований до цивільної клініки.