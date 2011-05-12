У Ємені розігнали акцію протесту: є жертви
16:20, 12 травня 2011Права людини
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На вулиці вийшли до 10 тисяч людей
Щонайменше дев`ять осіб загинули в результаті розгону демонстрацій в різних містах Ємену, повідомляє Газета.Ru.
Єменська опозиція ось уже декілька місяців виводить на вулиці противників президента Алі Абдалли САЛЕХА, який править країною з 1978 року. Цього разу лише в столиці на вулиці вийшли до 10 тисяч людей.
У Ємені, найбіднішій країні Аравійського півострова, хвилювання почалися після повстань у Тунісі і Єгипті.
Опозиція вимагає відставки президента Алі Абдалли САЛЕХА, звинувачуючи його уряд в корупції. САЛЕХ відмовляється залишати свій пост, до чого його закликають, зокрема, регіональні посередники.
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