Карпачова вимагає змінити Луценку запобіжний захід

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що звернулася до Генеральної прокуратури і суду з вимогою змінити міру запобіжного заходу стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після відвідування Ю.ЛУЦЕНКА у Київській міській лікарні швидкої допомоги.

«Я звернулася і до Печерського суду, коли було ще перше засідання, я звернулася до Апеляційного суду письмово з вимогою і проханням, бо омбудсман може лише рекомендувати і просити змінити міру запобіжного заходу на непов’язану з позбавленням волі”, - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, за її словами, відповідне звернення від її імені також було направлено генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ.

«Ми чекаємо відповіді», - зазначила Уповноважений ВР з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення зі справою.

10 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується. І.ЛУЦЕНКО повідомила, що її чоловік за час голодування втратив 20 кілограмів.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.