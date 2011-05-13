Журналістові Gazety Wyborczej пред'явлені звинувачення в Білорусі

Кореспондентові польської Gazety Wyborczej Анджею Почобуту офіційно пред`явлені звинувачення в образі і наклепі відносно президента Білорусі.

Як повідомив РІА Новини представник Союзу поляків Білорусі, в основі кримінальної справи - публікації журналіста, більша частина яких з Gazety Wyborczej.

За словами співрозмовника агентства, Почобут почав знайомитися з матеріалами кримінальної справи. За статтею "образа президента" передбачене покарання до двох років позбавлення волі, за статтею "наклеп на президента" - від двох до чотирьох років.

Адвокат звинуваченого вважає, що Анджей Почобут знайомитиметься з матеріалами кримінальної справи, швидше за все, протягом двох-трьох днів. Після цього справу буде передано до суду, який призначить його до розгляду, пояснив захисник.

Раніше повідомлялося, що Почобут - громадянин Білорусі, працює в польській газеті, але не акредитований в МЗС як кореспондент зарубіжного ЗМІ. Білоруське зовнішньополітичне відомство позбавило його акредитації в 2009 році і відтоді відмовляло в її відновленні. Робота іноземного кореспондента без акредитації, за білоруським законам, карається штрафом,зауважує Бі-бі-сі.