«Білоруська весна 2011» завершиться за тюремними ґратами

В рамках фестивалю “Білоруська весна 2011” у четвер 12 травня о 17:00 розпочнеться інтерактивна презентація коміксу “Убедительная победа” Марини Напрушкіної. Проект є мистецькою інтерпретацією подій, пов’язаних із президентськими виборами у Білорусі з одного боку – повідомлення незалежної преси та свідоцтва очевидців, з іншого – офіційна державна пропаганда.

Паралельно також відбуватиметься майстер-клас із ліплення з хліба – одного з улюблених занять в’язнів. За півтори години глядачі зможуть освоїти основи виготовлення з хлібної м’якушки предметів, що допомагають розважатися у в’язниці.

У п’ятницю, 13 травня, із 10:00 до 17:00 у Центрі візуальної культури НаУКМА відбуватиметься медіаперформанс “Чистосердешне зізнання” за участі поета і перекладача Сашка Ірванця, о 17:00 продовжиться дискусією. Тема акції – “Білорусь як машина часу”: країна відкотилася на десятиріччя назад. Натомість, при збереженні наявної динаміки суспільно-політичних змін в Україні, білоруська дійсність – наше близьке майбутнє.

Організатор фестивалю – творча ініціатива “Білоруський десант”.

Нагадуємо, що до 13 травня з 10:00 до 18:00 тут також триває виставка «Особливий режим / Special Treatment»

belarus.org.ua