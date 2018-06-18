Цей день перемоги «Свободою» пропахнув...

Минулої п’ятниці міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов биту годину відповідав на питання депутатів Верховної Ради щодо «львівських подій». У відставку Анатолій Володимирович, всупереч «дружнім порадам» представників опозиції, не збирається. А міліціонерів з декількох регіонів, що унеможливили кровопролиття, генерал-лейтенант міліції пообіцяв незабаром заохотити наказом по особовому складу МВС.

З КИЄВА ДОНОСИЛАСЯ ДОБІРНА ЛАЙКА

Традиційна «година уряду» у Верховній Раді відкрилася вміло складеною «теленарізкою». Змістові якої напевно позаздрили б російські телевізійники. Оперативні камери УМВС України у Львівській області вихопили із усього різноманіття людських пристрастей найбільш виразні фрагменти. Злісні вигуки, іноді нецензурні, учора транслювалися на всю Україну. Після такого «вступу» коментарі були зайві.

Депутат-львів`янин із фракції Компартії Олександр Голуб доповнив «картинку» ще однією подробицею. Виявилося, що під час поминальної молитви рабина біля поховань радянських воїнів група молодих людей прийнялася викрикувати: «Гітлер прийде – порядок наведе!». А це, на думку комуністів, - ще одна стаття КК України, що передбачає покарання за розпалення міжнаціональної ворожнечі.

Глава МВС пообіцяв всім винним, поза залежністю від становища в суспільстві, адекватне покарання за напад на ветеранів, за зривання з них символіки. І звинуватив украй правих у старанному «відпрацьовуванні вкладених у них ресурсів».

Президент Янукович, котрий працював учора в Київській області, сказав журналістам про те, що наразі не бачить підстав для відставки губернатора Львівщини Цимбалюка: «Те, що він не допустив зіткнення в себе в кабінеті - безсумнівна заслуга Михайла Михайловича, тому що якщо б це трапилося й було б порушення законів, - сьогодні дехто був би вже за ґратами». З іншого боку, Віктор Янукович убачає в подіях 9 травня й провину Цимбалюка: «…він не повинен був допускати, щоб взагалі трапилися такі події. Тому я розберуся до кінця. І щойно ми одержимо висновки (робочої групи із представників Генпрокуратури, МВС і Служби безпеки України – авт.), буде ухвалено рішення».

ЧЛЕНИ «СВОБОДИ» НАПРУЖИЛИСЯ В ОЧІКУВАННІ МАСОВИХ АРЕШТІВ

У четвер перед початком позачергової сесії Львівської обласної ради трьом десяткам депутатів від партії «Свобода», що змусила губернатора Михайла Цимбалюка написати заяву про звільнення із займаної посади, у максимально коректній формі вручили повістки про виклик до Галицького райвідділу міліції. Формулювання правопорушення, інкримінованого народним обранцям, - «порушення Кримінального кодексу України». Одного з депутатів-«свободівців» уже після завершення сесії міліціонери спробували всадовити в спецавтомобиль прямо на вулиці. Той, однак, зумів вирватися й повідомити соратникам про «початок повальних антиукраїнських репресій».

Порядок денний сесії містив одне-єдине питання - «Про події 9 травня 2011 року».

Нагадаю передісторію цих самих подій.

У березні цього року декілька порівняно молодих, але амбіційних політичних партій оголосили про намір скерувати до Львова групи своїх активістів, щоб пройти 9 травня врочистим маршем по львівських вулицях і розгорнути 9 травня на Пагорбі Слави гігантський Прапор Перемоги. Як відповідь, настільки ж радикальні західноукраїнські політики пообіцяли стягти в обласний центр «національно-стурбованих» молодих людей, - «для гідної зустрічі провокаторів з їхньою ідеєю «Російського світу».

Президент України Віктор Янукович дослухався закликів опозиційних діячів і відмовився підписувати вже завізований спікером Верховної Ради закон, що передбачає використання 9 травня, нарівні із синьо-жовтим державним прапором України, червоного прапора як символу Великої Перемоги. Як привід Адміністрація Президента України назвала необхідність проведення міністерством юстиції експертизи даного закону на предмет відповідності його Конституції країни.

Львівська обласна рада, у свою чергу, заборонила використання червоних прапорів на всій території регіону. Те ж рішення було прийнято Івано-Франківською й Тернопільською радами. Львівський окружний адміністративний суд підтвердив заборону на використання в регіоні «комуністичної символіки», а також на проведення в місті будь-яких суспільно-політичних акцій, крім офіційних.

/Як заявив в ході звіту перед Верховною Радою міністр внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Анатолій Могильов, під час офіційних заходів, організованих владою Львова, не зафіксовано жодного правопорушення/

Організовані групи активістів «Російської єдності», «Родини» і «Дозору», переважно з південних регіонів України й Автономної Республіки Крим, 7 травня під охороною міліції й ДАІ благополучно прибули на Львівщину й були розміщені на території декількох військових частин Західного оперативного командування Збройних сил України. Глава обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк, маючи об`єктивну інформацією з достовірних джерел, запевняв: ніяких «варягів» у Львові в День Перемоги не буде, ніяких червоних прапорів у місті не вивісять...

Ранком 9 травня прибулих на Марсове поле ветеранів Великої Вітчизняної війни, їхніх бойових побратимів і гостей з російськомовних регіонів зустріли щільні кордони міліції й бійців «Беркута», викликаних «на посилення» із сусідніх Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської й Закарпатської областей. На людей у формі буквально насідали прихильники партії «Свобода». На адресу прибулих ветеранів звучали образливі репліки, у вузький «живий коридор», утворений міліціонерами для проходу ветеранів із квітами й вінками для полеглих воїнів, летіли сторонні предмети.

В автобусах, що підвозили львівських ветеранів війни до Марсового поля з різних районів обласного центра, перебували співробітники української спецслужби. Вони й запропонували ветеранам і іногороднім новий план подальших дій: почекати з обіцяним сходженням на Пагорб Слави, доки міліцейські сили не передислокуються до наступного потенційно небезпечного місця й не оточать його по периметру.

Згодом з`ясувалося: хтось із пасажирів «ветеранських» автобусів напівголосно надиктовував мітингувальникам зі „Свободи” маршрут орендованих транспортних засобів.

Через чотири з половиною години, прибувши до Пагорба Слави, ветерани не без прикрості побачили юрби молодиків із символікою «Свободи», щосили стримуваних бійцями „Беркуту”.

Незважаючи на періодично виникаючі бійки й звуки пострілів, покладання квітів все-таки відбулося. Як і розгортання двох половинок гігантської копії Прапора Перемоги.

Підсумком святкування 66-го Дня Перемоги стали 5 кримінальних справ. Три з них порушені за фактом хуліганства, одна – за фактом пограбування, ще одна – за фактом групового порушення громадського порядку. Крім них міліція склала 7 протоколів про адміністративні правопорушення: 3 - за злісну непокору співробітникам міліції й 4 - за дрібне хуліганство.

ПІСЛЯ БУРХЛИВИХ І ТРИВАЛИХ ДЕБАТІВ...

… Сесія обласної ради поклала основну провину за події 9 травня на…ФСБ Російської Федерації. Саме там нібито був написаний сценарій, схвалений у Кремлі й реалізований на Західній Україні.

«Все це дійство 9 травня створювалося не заради ушановування ветеранів, а винятково заради формування телевізійної картинки для підконтрольних Кремлю телеканалів, заради формування перекрученого образа України. Сценарій провокації був відомий заздалегідь. Львівська громадськість, інтелігенція, політики, депутати Львівської обласної ради неодноразово зверталися до влади й попереджали про можливі трагічні наслідки, - говориться в заяві облради. – На могилах солдатів, що поклали життя в боротьбі з гітлеризмом, екстремісти з «Родини», «Російської єдності», Компартії й Партії регіонів улаштували блазнівський політичний піар. На солдатських могилах повинні бути не червоні прапори, а квіти подяки й повинна звучати молитва пам`яті».

Лідер Львівської обласної організації Партії регіонів, депутат Верховної Ради України Петро Писарчук був серед ветеранів Радянської Армії на Марсовому полі й теж наслухався образливих фраз на свою адресу.

- Повірте, я не ображаюся, не засуджую цих людей і готовий до дискусії з ними, - говорить парламентар. - Їм убили в голову, що хтось хоче принизити їх Прапором Перемоги, оскільки це є зазіханням на український суверенітет і історію. Але одночасно цих людей принижують, творячи їхніми руками провокації, що принижують українців.

НЕВЖЕ ЦЕ РОБИЛОСЯ ЧЕРЕЗ БЕЗІМЕННІ СЕРТИФІКАТИ?

У четвер в агенції УНІАН із „творчим звітом” побували деякі організатори „російського десанту” до Міста Лева, - лідер політичної партії „Русскоє єдінство” Сергій Аксьонов, співголова цієї ж політ сили Сергій Цеков та член політради партії Сергій Юхін. Очевидно, шановні кримчани готувались до гострих запитань моїх колег і заздалегідь обговорили кращі варіанти відповідей на них.

Та гостей столиці вкотре підвела ота клята провінційність. Те, що цілком могло б сприйматися як правда у Харкові чи Донецьку, - у Києві мало зовсім інше забарвлення.

Мої колеги з УНІАН, не надто напружуючись, впродовж лічених хвилин спромоглися загнати „професійних росіян” у кут. Звідки тезки-Сергії так і не вибрались аж до кінця акції.

Отже, за версією „Русского єдінства”, партія проводить загальноукраїнську акцію вшанування ветеранів Великої Вітчизняної і привезла до Львова 5 не іменних сертифікатів на безкоштовний відпочинок у санаторіях Кримського півострова членів львівської ветеранської організації. На запитання журналістки УНІАН, навіщо заради цього було відряджати повний автобус кремезних чоловіків у супроводі ДАІ, можна ж було оті сертифікати відправити поштою із Сімферополя, більш-менш чіткої відповіді не пролунало.

За деякими відомостями, крім сертифікатів, кримчани привезли кожному з ветеранів грошову допомогу. Як відомо, така практика напередодні виборів є розповсюдженою. Автор цих рядків, зокрема, мав нагоду разом із функціонерами СДПУ(о) відвідати не одну квартиру учасників війни з фашизмом; вручення 1 тисячі гривень людині, яка конче потребує коштів на ліки, виглядає зворушливо.

Яка сума видавалася львів’янам літнього віку і чи заради неї ті погодилися майже 5 годин перебувати у задушливому автобусі, очікуючи, доки міліціонери оточать Пагорб Слави і дадуть дозвіл на початок покладення квітів?

Лідери „Русского єдінства” одноголосно стверджували: мовляв, рішення піддати себе „добровільним тортурам” у автобусі, без можливості вийти з нього і бодай попити води, приймали самі ж ветерани. Начебто вони були настільки принциповими, що ризикнули власним здоров’ям, далеко не таким міцним, як у гостей з Сонячного Півострова.

Ті, хто слухали цю версію, цілком могли уявити 90-літніх вояків Радянської Армії, які заради обіцяної допомоги ладні були погодитись чи не на останнє в своєму житті сходження до Пагорбу Слави. Фразу „можливо, востаннє в житті” схвильовано

і неодноразово вимовляли партійці з Криму. Нітрохи не замислюючись про те, що заради успіху на наступних парламентських виборах усе ж не варто використовувати безпомічних немічних людей. І що краще було б, не афішуючи свою безмежну синівську доброту і надто назву партії („Русскоє єдінство” наразі має у Верховній Раді Криму лишень три мандати, бо зареєстроване 21 вересня минулого року...), робити свої добрі справи повсякчас і відносно решти громадян.

... 22 червня, як повідомили деякі ЗМІ, акції комуністів та проросійських організацій у Львові будуть повторені „на біс”. Зокрема, славне галицьке місто відвідають губернатори з донбаського краю та Слобожанщини, - разом із земляками-ветеранами війни. Маю сподівання, що участь у ході з нагоди чергової річниці початку Великої Вітчизняної війни для учасників боїв та „дітей війни” усе ж буде добровільною. І нікого з цих сивочолих чоловіків вже не виставлятимуть в якості „живого щиту” молоді, але вкрай цинічні представники нової політичної генерації.

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини