ЗМІ: у Києві зносять ринок «Лісовий» - є поранені

У Києві на ринку "Лісовий" відбулися зіткнення підприємців з міліцією, є поранені, повідомляє Лівий берег.

Група невідомих за підтримки більше сотні співробітників спецпідрозділів міліції і значної кількості працівників КП "Благоустройство" із залученням спецтехніки о 5:14 почали штурм ринку "Лісовий".

На захист торгових павільйонів стали підприємці. Зафіксовано зіткнення. Є поранені, повідомляє прес-служба "Коаліції учасників Помаранчевої революції" (КУПР).

За інформацією КУПР, до них звернулися підприємці з проханням допомогти захистити торгові місця. Більше деталей не надходило. Зараз на місці подій знаходиться загін міліції.

Нагадаємо, на початку квітня київський авторинок на бульварі Перова також намагалися знести.

Дані фото з блогу Олени Білозерської