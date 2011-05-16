В Каїрі сталися нові зіткнення між мусульманами і християнами

У столиці Єгипту Каїрі 65 людей постраждали внаслідок зіткнення між мусульманами і християнами, що сталося в ніч на неділю.

Як передає Радіо Свобода, конфлікт почався зі сварки між мусульманином і одним з учасників сидячої акції протесту, яку єгипетські християни проводять біля будівлі державного телебачення в Каїрі із 7 травня, - на знак протесту проти нападу на церкву, в результаті якого загинули 15 людей.

Через деякий час на учасників сидячої акції протесту напали близько ста чоловік. Вони відкрили стрілянину, почали закидати християн камінням і підпалювати їх автомобілі.

Через чотири години після початку зіткнень військові, що втрутилися, відновили порядок. Затримано 50 осіб.