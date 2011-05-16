У Києві за спротив міліції затримали 12 людей

Сьогодні у Києві за непокору працівникам міліції, які забезпечували охорону правопорядку під час демонтажу працівниками ДП "Київблагоустрій" торговельних кіосків біля станції метро "Лісова", затримано 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України у місті Києві, сьогодні вранці працівники держпідприємства виконували припис прокуратури щодо демонтажу п’яти кіосків, але їм почали чинити спротив торговці - власники споруд. Для охорони правопорядку та забезпечення виконання припису під час процедури прибирання МАФів було задіяно близько 100 працівників міліції.

Як зазначили у ЦГЗ, торговці вчинили непокору законним вимогам працівників міліці, через що 12 осіб було затримано для складання протоколів про адміністративні порушення.

Також у главку міліції зауважили, що будь-якої інформації, у тому числі від медичних установ, про те, що хтось під час інциденту постраждав, немає.