Голова райсуду отримав п'ять років за хабарі

На Чернігівщині голову одного з районних судів за хабарництво засуджено до п`яти років, судового розпорядника – до трьох років ув`язнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Деснянський районний суд м. Києва виніс вирок у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього голови одного з районних судів Чернігівської області за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво) та судового розпорядника того ж суду за ч. 5 ст. 27 та ч.2 ст. 368 (пособництво в отриманні хабара).

Як було встановлено слідством, голова суду, за пособництва розпорядника, отримав 11 тис. грн. хабара за винесення лояльного вироку у кримінальній справі.

Згідно з вироком, голову суду засуджено до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, судового розпорядника – до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.