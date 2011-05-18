В Україні цього року у відділках міліції померло 20 людей

В Україні в 2011 році у відділках міліції померло 20 осіб, а у 2010 році - 51 людина.

Про це повідомляє "Газета по-українськи" (№69 від 18 травня) з посиланням на дані Харківського інституту соціологічних досліджень і Харківської правозахисної групи.

Понад 780 тисяч українців, яких торік міліціонери затримали, зазнали катувань.

"Насилля у міліції - системне явище. Але покарання за такі дії несуть одиниці. Останніми роками катувань побільшало, бо з приходом нового керівництва держави скасований механізм громадського контролю за дотриманням прав людини", - сказав юрист Харківської правозахисної групи Андрій ДІДЕНКО.

Видання також повідомляє, що Україна отримала три рішення Європейського суду з прав людини щодо неефективних розслідувань випадків незаконного насильства з боку міліції. Від держави вимагають протягом року змінити законодавство, щоб попередити зловживання правом на арешт. Його мають застосовувати лише до людини, яка становить небезпеку для суспільства, а в Україні у більшості випадків утримання під вартою застосовують несправедливо.

"Побиття у відділках міліції перетворили на бізнес. Людину затримують і силою вибивають з неї зізнання у злочині, про який вона й гадки не має. Складають протокол, викликають рідних затриманого і вимагають певну суму грошей. Коли отримують кошти, протокол рвуть і викидають", - додає експерт харківського Центру стратегічного судового захисту Айгуль МУКАНОВА.