День гніву обійшовся його організаторові в 340 гривень штрафу

Печерський районний суд Києва зобов’язав організатора акції протесту “День гніву”, голову громадської організації «Спільна справа» Олександра ДАНИЛЮКА сплатити 340 грн. штрафу за порушення правил організації та проведення масових заходів, які відбувалися 14 травня біля Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Києві проходила акція «День гніву». Її учасники намагалися встановити біля будівлі ВР намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цьому.

Того ж дня правоохоронці затримали на дві години організатора акції протесту “День гніву” О.ДАНИЛЮКА. Працівниками міліції було складено адміністративний протокол. О.ДАНИЛЮКА обвинуватили в порушенні правил проведення мирних зібрань, відповідно до ст.185-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.