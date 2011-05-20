ООН звинувачує Україну в порушенні Конвенції про статус біженців

Регіональний представник Управління верховного комісара у справах біженців ООН Олдріх АНДРІСЕК заявляє про систематичні порушення Україною Конвенції про статус біженців, а також про відсутність в країні державної політики в цій сфері.

Про це О.АНДРІСЕК заявив у інтерв`ю газеті "Экономические известия" (№ 82 від 20 травня 2011 року).

"У нас немає силових інструментів, щоб примусити будь-кого до виконання взятих на себе зобов`язань. Але якщо держава порушує норми конвенції, це означає її невідповідність стандартам демократичних свобод", - сказав О.АНДРІСЕК.

За його словами, подальші порушення цієї конвенції можуть стати причиною відмови Україні в наданні членства в Євросоюзі. "Це одна з умов для кандидатів на вступ до ЄС", - наголосив він.

Серед найбільш очевидних порушень положень Конвенції О.АНДРІСЕК назвав відкритість для сторонніх конфіденційної особистої інформації тих, хто претендує на статус біженця.

В юридичній компанії AstapovLaweyrs серед порушень міжнародного законодавства українською владою називають висилку претендентів на рятувальний статус до країн, де їх чекають тортури, а можливо, і смерть.

За даними представництва УВКБ ООН, в Україні на 1 січня 2011 року перебувало 1 тис. 345 чоловік, які чекали рішення міграційних органів і судів за їхніми заявами про надання відповідного статусу. За свідченням співробітників представництва, більшість звернень українська влада відхиляє без розгляду по суті. За перше півріччя 2010 року права біженця одержали лише 10% з тих, хто звернувся. Адміністративна реформа і реорганізація державної міграційної служби тільки погіршили ситуацію.

"Я зустрічався днями з керівником новостворюваної служби. Очевидно, що вони тільки думають, як їм працювати. Поки що ця служба не в порядку і не може працювати нормально", - вважає О.АНДРІСЕК.