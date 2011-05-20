У київської книгарні «Сяйво» попереду ще вісім судів

Для відновлення функціонування столичної книгарні "Сяйво" колективу треба виграти ще вісім судових справ після того, як 17 травня Господарський суд Києва своїм рішенням визнав незаконним продаж приміщень цього закладу на вул.Червоноармійській, 6.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат Олег КОРОЛЬ, який представляв в суді інтереси книгарні.

"Попереду ще вісім судів, які були призупинені до набрання чинності по цій справі... Але зараз ми маємо першу визначну перемогу, хоча ви ж розумієте, буде апеляція (з боку опонентів - УНІАН), буде кинутий весь можливий і неможливий ресурс, щоб поламати рішення суду першої інстанції", - сказав адвокат.

Коментуючи конфлікт довкола "Сяйва", О.КОРОЛЬ зазначив, що "вся ця оборудка була здійснена за сприянням "молодої команди" мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його родичів". Але колегія суддів, продовжив адвокат, дуже кваліфіковано розібралася з обставинами справи, не дивлячись на те, що чинився тиск, робилося максимум зусиль, щоб затягнути процес.

При цьому адвокат зазначив, що йому і колективу книгарні приємно констатувати, що "керівництво КМДА, її голова обрали, врешті-решт, позицію книгарні".

У свою чергу директор книгарні Алла ЛАЗУТКІНА зауважила, що за 18 місяців від початку конфлікту колективу довелося пройти через неабиякі випробування, щоб добитися справедливості, адже книгарня за вказаною адресою існує вже понад півстоліття. Разом із тим вона звернула увагу, що за останні роки лише в Києві майже 90% книгарень, видавництв, бібліотек були перепрофільовані, викинуті на вулицю і, на жаль, більшість із них вже неможливо повернути громадськості, відновивши функціонування.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Господарський суд міста Києва за позовом ТОВ «Книгарня «Сяйво» прийняв рішення на користь територіальної громади міста та повернув приміщення книгарні до комунальної власності.

Приміщення книгарні «Сяйво», площею 363,8 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Червонармійська, 6, було продано Управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради на аукціоні у вересні 2009 року. У подальшому приміщення спочатку було здано в оренду, а потім перепродано.

Господарський суд Києва визнав недійсними: результати аукціону з продажу приміщення книгарні «Сяйво», договір купівлі-продажу приміщення книгарні, що був укладений між Шевченківською райрадою та ТОВ «Абріль-студіо» у 2009 році, а також договір, за яким приміщення було перепродано на користь третьої особи.