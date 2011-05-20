У Києві міліція зірвала концерт гуртів ТНМК, Тартак і Скай

У Києві міліція зірвала великий музичний концерт на Софійській площі за участю гуртів «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго», що мав відбутися сьогодні.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова оргкомітету IV літературно-мистецького фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука, народний депутат України Олесь ДОНІЙ.

Він нагадав, що цей гала-концерт мав відбутися в рамках фестивалю «Київська Барикада».

За словами О.ДОНІЯ, фестиваль та концерт є абсолютно не політичними заходами, і протягом перших трьох днів все йшло нормально, але вчора вдень співробітники Державтоінспекції за десять метрів від місця, де мав відбуватися концерт (Софійська площа), зупинили машину з технічним устаткуванням, необхідним для його проведення.

О.ДОНІЙ повідомив, що організатори мали всю необхідну документацію для встановлення обладнання, включаючи квитанцію оплати послуг міліції, але співробітники ДАІ вимагали додаткові дозвільні документи. Фуру увечері відігнали за межі Києва, а сьогодні зранку її знову зупинили біля Оперного театру на вулиці Володимирській, і, незважаючи вже на наявність додаткових документів, які вчора вимагали інші співробітники ДАІ, техніку знову не пропускають без будь-яких пояснень.

О.ДОНІЙ пояснив, що для того, аби встановити велику сцену, потрібно 12-18 годин, а концерт має початися за декілька годин - о 19.30, тобто концерт вже зірвано.

Він припускає, що влада просто злякалась такого заходу, де з великої сцени буде лунати виключно українська музика, українська поезія, без російських ведучих та російської «попси».

О.ДОНІЙ висловив нерозуміння, що могло владу злякати в неполітичній українській поезії та музиці. Він зауважив, що фестиваль був присвячений пам’яті їх друга – Юрія Покальчука. «Нам було не до політичних закликів, і мені дуже прикро, що зараз намагаються наступити на горло українській пісні, українській поезії», - підкреслив він.

«Але я думаю, що ми прорвемося. Українська культура виживала і в кращі, і в гірші часи. Я думаю, ми просто зараз заб’ємо їх літературою. Не дадуть цей концерт провести – ми проведемо інший, ми їх заб’ємо інтелектом і культурою», - підкреслив він, зазначивши, що організатори все одно зберуться на Софійській площі, і не виключив, що будуть просто читати вірші, співатимуть без допомоги техніки.

О.ДОНІЙ також висловив сподівання, що запланована на завтра, 21 травня, у рамках фестивалю «Ніч поезії» просто неба відбудеться. Акція проходитиме біля пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі. Будуть виступи літераторів, музичний супровід бардів, вогняне шоу.

***Фестиваль «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука проходить у Києві 17-21 травня. Головною його метою є популяризація сучасної української літератури.