Гирло Либіді перетворили на комерційне сміттєзвалище

У Києві знищують черговий парк - пам`ятку природи «Стародавнє гирло річки Либідь», заявляє заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НЕЦУ, береги та русло річки перетворені на комерційне сміттєзвалище.

О.ВАСИЛЮК зазначає, що фактично це єдине місце на мапі Києва, де літописна Либідь збереглась у первинному вигляді, тому воно і охороняється законодавством як об`єкт природно-заповідного фонду. Але незважаючи на це, невідомі особи влаштували на території парку звалище твердих побутових відходів. За інформацією еколога, щодня на самовільно влаштований майданчик прибувають сміттєвози, водії розраховуються з «охоронцями» звалища, після чого звалюють відходи просто на березі річки Либідь, а іноді вивантажують сміття просто у воду.

Жодних дозволів на облаштування звалища у людей, що контролюють майданчик, немає, тож вони поспіхом намагаються «замітати сліди», підпалюючи вивантажене сміття, підкреслив представник НЕЦУ.

«Скидання сміття у гирлі Либіді порушує цілу низку законів. По-перше, майданчик, на якому організували звалище відходів, виділений Київрадою для тимчасового зберігання снігу, а не для складування та спалювання твердих побутових відходів. По-друге - це грубе порушення Закону «Про відходи», яким заборонено викидати сміття будь-де, бо для цього відводяться спеціально облаштовані полігони та спалювальні або переробні заводи”, - заявляє О.ВАСИЛЮК.

При цьому еколог наголошує, що влаштованим смітником фактично знищується об`єкт природно-заповідного фонду – пам`ятка природи.

В НЕЦУ також нагадують, що днями на території пам’ятки природи "Стародавнє гирло річки Либідь" була проведена масова вирубка дерев.

Активісти Національного екоцентру обурені тим, що Міністерство екології і природних ресурсів та прокуратури міста Києва не реагують на ці порушення і вони залишаються безкарними.