Луценка доставили до суду (фото)

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка доставлено з лікарні швидкої допомоги в Печерський суд. Про це повідомляє прес-служба Народної самооборони

Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 має розпочатись попереднє засідання в Печерському районному суді Києва, який має розглядати справу Луценка по суті. Судове засідання вирішено зробити закритим, оскільки нібито буде розглядатись один з томів кримінальної справи, який є таємним.

Луценка вивезли з лікарні швидкої допомоги близько 6.30 ранку в «автозаку».

Перед тим, о 4:30 ранку, до палати Луценка прийшли лікарі, аби оглянути його. Лікарі взяли аналіз крові.

Близько 5.30 до лікарні під’їхала машина спецпідрозділу міліції із номерами прикриття, пізніше до лікарні під’їхала ще одна машина «Беркуту», хлопці одягали бронежилети.

Фото - з сайту "Народної самооборони"