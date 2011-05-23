Жінки Саудівської Аравії борються за право водити машину
10:36, 23 травня 2011Права людини
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8-хвилине відео викликало фурор
Заарештована Маналь аль-Шариф, активістка руху за право жінок Саудівської Аравії водити машину.
Як повідомила її колега по руху, Маналь заарештували лише за кілька днів після того, як вона розмістила в інтернеті восьмихвилинний кліп, на якому веде машину в місті Хобаре на сході країни. Вже зафіксовано більш як півмільйона переглядів цього кліпу.
Поліція звільнила активістку за кілька годин, проте на яких умовах - невідомо.
Саудівська Аравія - єдина в світі країна, де жінкам, зокрема іноземкам, заборонено водити машину.
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