У Табачника не розуміють, чим можуть бути незадоволені студенти

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України вважають, що підстав для студентських мітингів немає.

Про це повідомляє офіційний портал Мінсовіти.

За інформацією відомства, усі 9 пропозицій, що внесли представники студентських організацій, члени експертної робочої групи з доопрацювання проекту Закону України «Про вищу освіту», враховано.

“Намагання спекулювати на цій темі та вивести студентів на мітинги - ні що інше як провокація та маніпулювання громадською думкою”, - заявляють у міністерстві.

При цьому у Міносвіти звертають увагу на те, що нова редакція проекту Закону «Про вищу освіту», крім іншого, передбачає: незмінну плату протягом усього терміну навчання для студентів-контрактників (стаття 67); гарантовані державою стипендії на рівні прожиткового мінімуму (стаття 56); гарантовану державою практику в Україні та можливість стажування за кордоном (стаття 46); обмеження двома термінами перебування на посаді керівника вищого навчального закладу (стаття 38); прирівняння диплому спеціаліста до диплому магістра.

Крім того, документ передбачає державне замовлення на рівні 51% (стаття 22); обов’язкове фінансування діяльності органів студентського самоврядування (стаття 37); введення європейських рівнів освіти, що забезпечить спрощення стажування за кордоном (стаття 7) і вільний вибір навчальних дисциплін у рамках освітньо-кваліфікаційних характеристик (стаття 55).

“Проект Закону України «Про вищу освіту» є результатом широкого обговорення та діалогу всіх соціально-активних та зацікавлених у розвитку вищої освіти представників громадськості як освітянського, наукового кола, так і студентського”, - запевняють у Міносвіти.

Довідка УНІАН. 23 травня ряд студентських і молодіжних організацій заявили про намір розпочати 25 травня у більш як 15 містах всеукраїнський студентський бунт проти "законопроекту Табачника" і проти “деградації освіти”.

Одною з головних вимог акції є не допустити реєстрації у парламенті проекту Закону "Про вищу освіту" у нинішній редакції.

Організатори стверджують, що всупереч перемовинам з дієвими студентськими і молодіжними організаціями, проект продовжує містити норми, що суттєво дискримінують абітурієнтів, студентів, викладачів.