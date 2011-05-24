Тимошенко пред’явили обвинувачення

Генпрокуратура сьогодні висунула обвинувачення екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО в скоєнні злочину у зв’язку з підписанням газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві журналістам повідомив перший заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«З 10.30 сьогодні у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ відбуваються дії за участю екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. В цей час ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівні висунуто обвинувачення у скоєнні злочину у зв’язку з підписанням угод по газових контрактах. І я думаю, що протягом однієї години слідчі дії за участю екс-прем’єра будуть завершені. По завершенню слідчих дій обвинувачена ТИМОШЕНКО може вільно покинути будівлю слідчого управління – проблем і перешкод щодо її переміщення не буде», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом м. Києва було винесено постанову про затримання і доставку лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачена протягом довгого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Однак, зазначається у повідомленні ГПУ, враховуючи, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит до Головного слідчого управління ГПУ, питання щодо можливості обрання запобіжного у вигляді взяття під варту слідчим поки не вирішене.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 16 травня визнав законною постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

Суд визнав підстави достатніми для порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи. "Достатньо підстав для порушення кримінальної справи та для того, щоб розпочати процедуру розслідування кримінальної справи, а тому скарга задоволенню не підлягає. Суд постановив: залишити скаргу ТИМОШЕНКО без задоволення", - оголосила суддя Галина СУПРУН.

Згідно із законодавством, це рішення може бути оскаржено сторонами в апеляційному порядку протягом трьох днів.