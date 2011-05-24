Харківська влада кинула напризволяще 15 тисяч людей

Харківські можновладці закрили лікарню в селищі Борки - єдину в окрузі медичну установу з цілодобовим стаціонаром.

Як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ), відтепер мешканці Борки та двох навколишніх селищ (Таранівськ та Гомольшанськ), в яких лікарні закрили ще раніше, практично позбавлені права на медичну допомогу.

Правозахисники звертають увагу, що стаціонар в Борках громада побудувала спільними зусиллями, за власні кошти придбали рентгенологічний апарат. Як стверджують сельчани, ситуація з охороною здоров’я жахлива. Залишився один сімейний лікар, який має обслуговувати 5400 людей. В разі необхідності машина швидкої допомоги, аби дістатися до селища, має проїхати 30 кілометрів, що займає близько години часу. Дістатися до найближчої лікарні громадськім транспортом займає від 4 до 6 годин.

Показовим є і той факт, зазначають в УГСПЛ, що закриття лікарні відбувалось без консультації з громадою: мешканців селища просто поставили перед фактом.

"На всі намагання змінити ситуацію влада реагує відписками і від закриття лікарні відмовлятися не збирається. Жителі Борків вже зібрали понад 200 підписів на захист медзакладу, і запевняють, що продовжать боротьбу", - інформує правозахисна організація.

А поки протистояння між владою та сельчанами триває, 15 тисяч людей залишаються без необхідної медичної допомоги.