Фукусіма і Чорнобиль: знайдіть десять відмінностей

Наприкінці тижня, що минув, компанія-оператор аварійної японської АЕС „Фукусіма-1” заявила про масштабний витік радіоактивної води, рівень радіації якої перевищує допустиму норму в 100 разів. Як повідомляє агентство Reuters, витік, який було виявлено 11 травня, почався рано вранці напередодні й тривав близько 41 години. При цьому в море з резервуару біля третього енергоблоку станції вилилося не менш як 250 кубометрів радіоактивної води з рівнем вмісту радіоактивних речовин близько 20 терабекерелів.

Тим часом в Україні триває обговорення проекту добудови двох ядерних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Рамкова угода щодо цього проекту укладена рік тому між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації. За цей період розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту і оцінка впливу на навколишнє середовище. Обидва ці документи були представлені громадськості Хмельницького, Острога, Нетішина та Славути. Два останніх населених пункти підтримали будівництво майбутніх енергоблоків. Натомість мешканці Хмельницького та Острога виступили категорично проти нових реакторів. Противників добудови непокоїть, з-поміж іншого, її вартість. Будівельні роботи ще не почались, а їхня вартість вже підскочила до 34 мільйонів гривень. Гроші збираються позичити у Росії. Колишній міністр охорони навколишнього середовища Іван Заєць з трибуни Верховної Ради зауважив днями: реакторна установка, що її росіяни запропонували довірливим мешканцям Поділля, не має досвіду експлуатації в світі, а її надійність нічим не підтверджена. Насторожує й те, що державне підприємство „Національна атомна електрогенеруюча компанія „Енергоатом” не заперечує проти намірів російських фахівців встановити отой неперевірений і доволі дорогий комплекс на... будівельні конструкції, що стоять під відкритим небом вже 25 років. Нагадаю: добудова Хмельницької АЕС була „заморожена” невдовзі після трагічних подій на Чорнобильській АЕС.

Російська ж сторона не вбачає у власних розробках для України, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів нічого загрозливого. Наші сусіди й дотепер не вивели з експлуатації реактори „чорнобильського” типу РБМК-1000, зокрема, на Ленінградській, Смоленській і Курській АЕС. Енергоблоки були розраховані на 30 років роботи, після відповідних перевірок терміни служби практично всіх реакторів були подовжені ще на 5-10 років. Головний недолік реакторів „чорнобильського типу” полягає в тому, що це безкорпусні реактори. В реакторах інших типів – ВВЕР, PWR або BWR – є корпус, що поміщений до герметичної оболонки під назвою „контейнмент”. Все це – бар’єри безпеки на шляху виходу радіоактивних речовин у атмосферу у випадку аварії.

Журналіст УНІАН-Права людини нещодавно мав нагоду поспілкуватися з одним з найавторитетніших спеціалістів в галузі ядерної енергетики сусідньої країни Валерієм Язєвим. Добродій Валерій, крім виконання обов’язків заступника голови Державної Думи Російської Федерації, керує на додачу ще й НП „Російське газове товариство”. Себто є особою, без участі якої у сусідній державі не проходять жодні важливі перемовини з іноземцями з енергетичної проблематики. Чверть століття тому В. Язєв брав участь у загальнодержавних заходах з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС МАЄ ЗВОРОТНІЙ БІК: ІНОДІ ВІН ШКОДИТЬ ЛЮДИНІ

- На той час ви були членом урядової комісії?

- Ні. До цього органу ЦК КПРС включав найдосвідченіших і найавторитетніших науковців; я ж був молодим спеціалістом Уральського електрохімічного комбінату.

- У місті Свердловську?

- Тоді місто звалося Свердловськ-44. Тепер Новоуральськ дещо „розсекретили”, можна згадувати в пресі...

Довідка УНІАН-Права людини. Місто Новоуральськ – один з перших центрів атомної промисловості на Середньому Уралі. Розташоване на відстані 67 кілометрів від Єкатеринбургу, за часів СРСР - Свердловська. Середній вік мешканців – 35 років. У грудні 1945 року урядом СРСР було прийняте рішення про створення атомної промисловості. У 1946 році в Новоуральську розпочалося будівництво першого в СРСР газодиффузійного заводу для виробництва високозбагаченого урану. У 1949 році на заводі був отриманий матеріал для першої радянської уранової атомної бомби. Нині головне підприємство міста, Уральський електрохімічний комбінат, – світовий лідер розділового виробництва ізотопів урану.

- Оглядаючись назад на 25 років, чи можете ви впевнено заявити, ніби урядом СРСР в ході ліквідації наслідків катастрофи в Чорнобилі робилося справді все необхідне?

- Ви поставили запитання з розряду „древніх”...

Відповім наступним чином: чверть століття тому далеко не всі усвідомлювали окремі „вади” технічного прогресу, що неминучий в будь-якій країні. Нині ж маємо констатувати: споруди енергетики, транспорту, хімії, котрі взаємодіють із хімічно активними середовищами, радіаційними матеріалами, у випадку аварії схильні спричинити тяжкі наслідки.

Утім, відновлювальна енергетика має ще більш сумні наслідки. Наприклад, прорив греблі на річці Дзяо у 1975 році в Китаї забрав життя 171 тисячі чоловік. Переливання води через греблю Вайонг в Італії призвело до загибелі понад 2 тисяч чоловік у 1963 році.

- І все ж повернемося до 26 квітня 1986 року. Де було гірше – на ЧАЕС чи на Фукусімі Даічі?

- Я доволі виразно пам’ятаю Чорнобиль, брав участь у низці заходів. Суперечка дійсно йде: що складніше –Чорнобильська аварія чи японська?

За складністю, безперечно, японська вище. Позаяк аварія перебуває немовби усередині великомасштабної катастрофи природного характеру. Мої експерти знайшли порівняння: ліквідація аварії на Фукусімі – це ніби ремонт годинника на літаку, що зазнав краху. Величезний землетрус, який, до речі, триває й подосі, що наводить на думку про можливу зміну конфігурації ядерного палива, про його ущільнення (що може призвести до якоїсь ланцюгової реакції), колосальне цунамі, - і на фоні всього цього аварія на АЕС та її ліквідація...

Потужність чотирьох блоків реакторів майже утричі більша, ніж 4-го реактору ЧАЕС. Хоча 4-й блок Фукусіми був зупинений, виникає, менше з тим, чимало питань з приводу сплеску активності на ньому.

На японській АЕС безповоротно втрачені чотири реакторні блоки. А в Чорнобилі ми втратили один. Після цього впродовж 6 місяців запустили 1-й, 2-й та 3-й.

Елементи відпрацьованої тепловиділяючої збірки Фукусімі зберігались там же; у Чорнобилі такого не було.

- А як щодо забруднення навколишнього середовища?

- Сумарний викид радіонуклідів йоду та цезію на Фукусімі поки що відповідає 10 відсоткам викидів на ЧАЕС. Але при цьому не враховується уран і плутоній, котрий було піднято внаслідок вибуху в Чорнобилі.

НАВИЧКИ „ДОЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ” ЯПОНЦІ ЗАПОЗИЧИЛИ В СРСР?

- Порівняно з 1986 роком про події на Фукусімі начебто розповідали без надмірного цензурування даних; чи я помиляюсь?

- До інформації, що її розповсюджувала влада Японії та Атомна агенція Японії, багато претензій і у експертів, і у медійного співтовариства. Є питання й з приводу ефективності дій влади та персоналу АЕС.

- Які саме?

- Там попервах чимало дивного відбувалося. Приміром, воду скидав гелікоптер і одна машина з землі поливала. Хоча це водночас і про масштаби аварії свідчить...

- З чим були пов’язані такі дії?

- З одного боку, зруйновано інфраструктуру, завалені під’їздні шляхи. З іншого, - у перші години після аварії не закачували для охолодження морську воду. Тому що це призвело б до виведення з ладу реактора.

- Може, ті рішення приймались перш за все задля збереження матеріальної частини АЕС?

- Так, можливо, японці намагались упоратись із аварією „малою кров’ю”. Таке не завжди виходить. Та я далекий від того, щоб засуджувати владу Японії та експлуатаційний персонал АЕС.

- Наскільки Японія була зацікавлена у допомозі ззовні?

- У Франції на тамтешніх АЕС виробляється 78-80 відсотків енергії. Відповідно, дуже розвинене виробництво приладів й устаткування, що в будь-який час може стати у пригоді. Так от, одразу ж після надходження перших тривожних звісток з Японії Франція відправила туди роботів, „навчених” різноманітним методам ліквідації наслідків аварії. Ті роботи працюють на будь-яких рівнях радіаційного фону, повзають по зруйнованих сходах, заходять до будь-яких приміщень, виконують будь-яку роботу. Ці роботи... простояли незапитаними в аеропорту Токіо. Настільки великим у перші дні був шок від аварії! Навіть суперпрактичні японці не знайшли місця найсучаснішій багатофункціональній техніці...

Тому я й стверджую: на випадок таких от аварій потрібно створити міжнародний механізм, створити центри, котрі могли б надавати допомогу, а, можливо, й втручатися. Коли стає очевидним, що країна, де сталося лихо, на в змозі упоратись із проблемою самотужки.

- Навесні поточного року світ якимось чином намагався робити „підказки” японським фахівцям?

- Відповім за себе. Як вам відомо, в атомній промисловості я працював 10 років. В мене чимала група висококваліфікованих спеціалістів, в тому числі з НДІАР (науково-дослідного інституту атомних реакторів – авт.). Ми чудово розуміли, що там коїться, видавали прес-релізи. Де зазначали: ця інформація неадекватна, ця – запізніла, а ця взагалі наводить тінь на пліт (рос. „наводит тень на плетень” - авт.). І ми разом із міжнародним експертним співтовариством якоюсь мірою підштовхували Японію надавати більш виважену, об’єктивну інформацію.

ФУКУСІМСЬКА АВАРІЯ ВПЛИНЕ НА РОЗВИТОК АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

- Переживши чималий емоційний стрес, жителі навіть віддалених від Японії країн тепер навряд чи „підганятимуть” свої уряди форсувати зведення нових АЕС...

- В Японії це призведе до зупинки 20 реакторів MARK-1 („киплячого реактору”) виробництва „Дженерал Електрик”, принаймні найстаріших, - і до прискореного будівництва найновіших. Японія без атомної енергетики все одно не житиме.

В Німеччині за часів уряду Герхарда Шредера в коаліції із зеленими приймалося рішення про зупинку блоків до 2020 року. Мали наміри піти якомога далі від атомної енергетики. Рік тому був перегляд і вирішили на 12-13 років подовжити ресурси АЕС. Після Фукусіми у 2011 році Німеччина зупинить 7 реакторів і до 2020 року зупиняться ще 17.

Франція не згортатиме атомну енергетику.

Сполучені Штати останнім часом будують АЕС мляво. Можливо, зараз знову на рік-два активність знизиться. США із Францією нині ведуть масштабні дослідження в сфері атомної енергетики на швидких нейтронах.

- А як поводитиметься Росія?

- У нас атомні програми не згортатимуться. Після Чорнобиля ми розвиваємо нові типи реакторів. Сьогодні російська атомна наука – попереду світової щодо ядерно-радіаційної безпеки.

- Цікаво, чим німці „живитимуть” свою промисловість після 2020 року?

- В Німеччині нарощуватиметься газова і альтернативна енергетика. Масштабне заміщення атомної енергетики можливе лише за рахунок газу. І тут роль імпортного російського газу сильно зростатиме. Їм (себто німцям – авт.) просто нікуди діватися! Бо газова енергетика вигідна економічно й екологічно. Простіше кажучи, - вона відносно дешевша і завдяки їй суттєво зменшуються викиди в атмосферу СО2.

- Виходить, події в Японії спонукатимуть Німеччину закуповувати іще більшу кількість російського газу?

- Наразі ми планували, що з теперішніх 28-32 відсотків обсяг імпортованого російського газу збільшиться до 46 відсотків. Після 2020-го ж року, року закриття німецьких АЕС, імпорт стане іще більшим.

- Яка доля атомної енергетики в загальному німецькому енергетичному кошику?

- Зараз вона складає 26 відсотків. Цю енергію, що виробляється АЕС, на три чверті можна замінити виключно газом.

Олег БАЗАК,Москва