Контроль над мораллю: вже півтисячі правозахисників й письменників проти

Низка українських письменників і правозахисників виступають проти поновлення роботи Національної комісії з питань захисту суспільної моралі (НЕК). Літератори вважають, що це може стати потенційним репресивним механізмом.



Незважаючи на минулорічний указ Президента «Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади», який передбачає ліквідацію НЕК, охоронці моралі працюють і надалі. «Була надія, що у травні приймуть закон авторства депутата Андрія Шевченка, в якому пропонують ліквідувати Комісію, адже в першому читанні його підтримала більшість, але зараз за це проголосували лише 12 нардепів»,- сказав голова правозахисного центру «Поступ» Костянтин Рєуцький в інтерв`ю DW.

Правозахисник заявляє – Комісія з питань захисту моралі працює, адже не пройдені всі правові процедури з передачі повноважень іншим органам, та й закон про мораль, яким передбачена робота НЕК існує.

Напередодні понад 500 осіб підписались під колективним зверненням, вимагаючи скасувати Закон «Про захист суспільної моралі». Ініціативу підтримали правозахисники, культурні діячі, серед яких літератори Сергій Жадан, Дмитро Лазуткін, Олег Коцарев, Сашко Ушкалов, Олесь Барліг, Павло Коробчук.

Вони кажуть – закон створює небезпеку порушення зобов’язань України в сфері прав людини та вкрай негативно впливає як на українське суспільство, так і на авторитет України на міжнародній арені. За їх словами, карне переслідування власників та редакторів видань через висновки Комісії з питань моралі, заборони продажу видань та літтворів, прокату музичних кліпів, фільмів – ці факти є прикладами непропорційного втручання української влади у свободу вираження поглядів, що суперечить стандартам Європейської конвенції прав людини.

Костянтин Рєуцький каже, що є небезпека, що й Президент змінить свій указ, адже відбулася зустріч Віктора Януковича з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. «Духовні лідери, незважаючи на те, що релігійна громада в Україні відокремлена від держави, вимагали відновити діяльність НЕК і не допустити скасування Закону «Про захист суспільної моралі. Навіть Рада Церков запропонувала посилити контроль над рівнем духовності українців через посилення закону, й попросили забезпечити фінансування Комісії».

Письменник Сергій Жадан каже, що українські політики традиційно видають себе за консерваторів-традиціоналістів, намагаючись поєднати у своїх заявах європейський лібералізм із «махровим совковим старовірством».

«Вся ця їхня боротьба за моральність є випусканням пару, імітуванням активної діяльності з метою вирішення нагальних потреб. Найгірше те, що цей закон, як і кожен інший український закон, будь-якої миті може стати дієвим репресивним механізмом»,- зауважує Жадан.

Його колега Юрій Андрухович вважає, що не розуміти загроз «контролю над мораллю» може лише той, хто це схвалює. «Тобто, вважає, що, наприклад, насильство, зокрема сексуальне, існує в нас через якісь неправильні фільми або «порнографічні» книжки. І якщо їх заборонити, а авторів якнайсуворіше покарати, то не буде й насильства»,- каже Андрухович.

За словами Рєуцького, наступним кроком громадських активістів буде звернення до суб`єктів конституційного подання - Президента, уповноваженого ВРУ з прав людини та лідерів парламентських фракцій - з вимогою звернутися до Конституційного Суду, щоб з`ясувати, чи не суперечить Закон про мораль Конституції.

Німецька хвиля