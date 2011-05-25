Табачник: студентські мітинги проплачують іноземні фонди

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК розраховує, що законопроект "Про вищу освіту" буде прийнято восени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

"Нам треба до кінця травня подати його (законопроект - УНІАН) на розгляд уряду. Так визначає програма реформ. Далі, я сподіваюсь, що колеги його швидкоподивляться, і думаю, що восени ми зможемо його на перше засідання Верховної Ради у вересні внести", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

В той же час він висловив думку, що студентські акції протесту щодо цього законопроекту є проплаченими.

"Провокує той, хто платить гроші - іноземні фонди. Провокують ті, ви побачите, скільки їх буде, які був в робочій групі і чудово знає, що все це враховано повністю. Вийшли з групи і кажуть, що нас не влаштовує. Люди відпрацьовують гроші, а гроші платять за те, щоб дискредитувати абсолютно очевидні речі", - зазначив міністр.

Д.ТАБАЧНИК також наголосив, що у законопроекті враховані всі пропозиції студентських організацій.

Як повідомляв УНІАН, у Міносвіти звертають увагу на те, що нова редакція проекту закону «Про вищу освіту», крім іншого, передбачає: незмінну плату протягом усього терміну навчання для студентів-контрактників (стаття 67); гарантовані державою стипендії на рівні прожиткового мінімуму (стаття 56); гарантовану державою практику в Україні та можливість стажування за кордоном (стаття 46); обмеження двома термінами перебування на посаді керівника вищого навчального закладу (стаття 38); прирівняння диплому спеціаліста до диплому магістра.

Разом з тим 23 травня ряд студентських і молодіжних організацій заявили про намір розпочати 25 травня у більш як 15 містах всеукраїнський студентський бунт проти "законопроекту Табачника" і проти “деградації освіти”.

Одною з головних вимог акції є не допустити реєстрації у парламенті проекту закону "Про вищу освіту" у нинішній редакції.