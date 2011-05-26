У Житомирі студенти провели мітинг

25 травня в Житомирі студенти місцевих вишів провели мітинг протесту проти нового законопроекту про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов під стінами Житомирської облдержадміністрації під гаслами: “Знання - не товар, універ - не базар!”, “ Доступна освіта - кожному!”, “ Cвобода, рівність, студентська солідарність!”.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації, з учасниками мітингу зустрівся начальник управління освіти та науки ОДА Олександр ПАСТОВЕНСЬКИЙ.

Вислухавши вимоги учасників мітингу прописати в освітньому законі положення про неможливість підвищення плати за навчання протягом всього періоду навчання, О.ПАСТОВЕНСЬКИЙ наголосив, що студенти мають право на власну точку зору щодо діючого освітнього законодавства, зазначивши при цьому, що законопроект «не містить нічого злочинного та призваний всіляко захищати права українського студентства».

Як повідомляв УНІАН, у Міносвіти звертають увагу на те, що нова редакція проекту закону «Про вищу освіту», крім іншого, передбачає: незмінну плату протягом усього терміну навчання для студентів-контрактників (стаття 67); гарантовані державою стипендії на рівні прожиткового мінімуму (стаття 56); гарантовану державою практику в Україні та можливість стажування за кордоном (стаття 46); обмеження двома термінами перебування на посаді керівника вищого навчального закладу (стаття 38); прирівняння диплому спеціаліста до диплому магістра.

Разом з тим 23 травня ряд студентських і молодіжних організацій заявили про намір розпочати 25 травня у більш як 15 містах всеукраїнський студентський бунт проти "законопроекту Табачника" і проти “деградації освіти”.

Одною з головних вимог акції є не допустити реєстрації у парламенті проекту закону "Про вищу освіту" у нинішній редакції.

25 травня міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що він розраховує, що законопроект "Про вищу освіту" буде прийнято восени. "Нам треба до кінця травня подати його (законопроект - УНІАН) на розгляд уряду. Так визначає програма реформ. Далі, я сподіваюсь, що колеги його швидко подивляться, і думаю, що восени ми зможемо його на перше засідання Верховної Ради у вересні внести", - сказав Д.ТАБАЧНИК. Він також висловив думку, що студентські акції протесту щодо цього законопроекту є проплаченими.