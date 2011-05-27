Закарпатська облрада ухвалила програму підтримки нацменшин

Закарпатська обласна рада ухвалила Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, документ депутати облради прийняли сьогодні сесії.

На реалізацію програми виділено 4 млн. грн.

Як повідомив начальник відділу у справах національностей Закарпатської ОДА Юрій ГУЗИНЕЦЬ, який представив програму, наявні фінансові ресурси не забезпечують повною мірою потреби навчальних закладів і культурно-освітніх установ.

«Зокрема, у галузі освіти потребує фінансової підтримки навчально-методичне забезпечення, робота авторських колективів із розроблення програм, підручників, навчальних посібників, наукової методики для шкіл», - додав Ю.ГУЗИНЕЦЬ.

Він додав, що в рамках програми фінансуватимуться художні та театральні колективи для участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акціях; видання каталогів та буклетів художніх робіт і виробів декоративно-прикладного мистецтва, обмін групами науковців, вчителів, студентів, учнів, працівників культури і мистецтва для участі в міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, курсах перепідготовки, спортивних змаганнях, олімпіадах, масових заходах, виготовлення відеофільмів; обмін делегаціями із зарубіжними партнерами та інше.

Довідка УНІАН. Наразі на Закарпатті працюють 62 обласні громадські організації національних спільнот, функціонують 118 шкіл, 5 ліцеїв приватної форми власності, 74 дитсадків. У місцях компактного проживання національних спільнот працюють 114 бібліотек, 94 будники культур і клубні заклади, на базі яких діють 455 колективів художньої самодіяльності.