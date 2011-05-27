У пенітенціарній службі кажуть, що Луценко сидітиме

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в п’ятницю не випустять із Київського слідчого ізолятора.

Про це повідомили в відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби.

"Печерським районним судом Києва 23 травня 2011 року було попередньо розглянуто справу Луценка", - нагадали в службі виконання покарань.

"Міру запобіжного заходу Луценку - тримання під вартою, залишити без змін. Клопотання про закриття справи, її зупинення, зміну запобіжного заходу обвинуваченому Луценко із тримання під вартою на інший, не пов‘язаний із триманням під вартою, залишити без задоволення", - цитує рішення суду прес-служба відомства.

В пенітенціарній службі також зазначили, що постанова оскарженню не підлягає.

Крім того, в прес-службі уточнили, що суд постановив за обвинуваченнями Луценка призначити судовий розгляд у приміщенні Печерського районного суду Києва за обов‘язковою участю прокурора на 27 травня (об 11.00).

Як відомо, екс-голова МВС завершив у СІЗО ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи 20 квітня, попри це суд 21 квітня продовжив арешт екс-міністра до 27 травня.

Українська правда