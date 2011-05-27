Затримання Тимошенко підтверджує занепокоєння Freedom House

Затримання колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО 24 травня підтверджує занепокоєння Freedom House щодо збільшення вибіркового переслідування політичних опонентів в Україні, висловлене в останній доповіді «Сигнал тривоги: захистити демократію в Україні».

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, за словами виконавчого директора Freedom House Девіда КРАМЕРА, "українська влада взялась за Юлію ТИМОШЕНКО, вони висувають проти неї одне кримінальне звинувачення за іншим, поки їм не вдасться кинути її у в’язницю і таким чином прибрати з політичної арени. Це – безжалісна і свавільна кампанія проти провідного діяча української опозиції. Це також не можна назвати правильним шляхом просування верховенства права. Натомість, це – маніпулювання правом, і це необхідно зупинити».

“Подібні дії з боку української влади акцентують хвилю політично вмотивованих дій проти колишніх посадовців, включаючи кримінальні звинувачення проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, - зауважив Д.КРАМЕР. – Боротьба з корупцією є вкрай важливою, але такий спосіб не викликає жодної довіри».

В останньому огляді політичних справ і громадянських свобод Freedom House «Свобода у світі 2011» Україна отримала статус «частково вільної», вона також була визначена як «частково вільна» у рейтингу «Свобода преси».