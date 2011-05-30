В Ірані публічно повісили педофілів

В Ірані через повішення стратили двох педофілів, повідомляє AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

Смертні вироки були виконані в неділю, 29 травня. Обрх повісили на одній з площ в місті Керманшах, на заході країни. Першого стратили за зґвалтування дитини, причому, як встановив суд, весь процес педофіл знімав на камеру. Другого - за зґвалтування дев`ятирічної дитини.

За стратою спостерігав натовп людей, який схвально скандував "Спасибі суду!".

За підрахунками AFP, за минулий період 2011 року в Ірані було страчено 145 осіб. За рік Іран оголосив про 179 страт, пише Лента.ру. Міжнародні спостерігачі вважають, що влада істотно занизила цей показник.

За твердженнями Тегерана, страта необхідна для підтримки порядку і забезпечення верховенства закону. Урядовці запевняють, що смертні вироки виносять тільки найзапеклішим злочинцям і лише якщо їх провина цілком доведена.