Лідер партії “Народна самооборона”, колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО може бути визнаний єдиним в Україні “в`язнем сумління”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної Самооборони», про це заявив правозахисник Євген ЗАХАРОВ на прес-конференції в Харкові.

На думку Є.ЗАХАРОВА, справа екс-міністра нагадує переслідування радянською владою дисидентів, адже немає жодних правових підстав для утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою, а всі правові аргументи на свою користь, які висував екс-міністр, були проігноровані. Правозахисник зазначив, що це є порушенням 5-ї статті Європейської конвенції прав людини.

“Утримання Юрія ЛУЦЕНКА під вартою здійснюється тільки для того, щоб не дати йому висловлювати свою точку зору щодо своєї справи і щодо того, що в країні відбувається. І це пишеться чорним по білому в рішеннях суду. Саме ця ознака і є фактично основною, щоб визнати в`язнем сумління”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

У прес-службі партії зазначають, що “в`язнем сумління” людину може визнати правозахисна організація “Міжнародна амністія”. Згідно з визначенням цієї організації, в`язень сумління — це людина, яка знаходиться під вартою чи в ув`язненні виключно за те, що мирно висловлювала свої політичні, релігійні чи наукові погляди.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня 2011 року Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

23 травня на засіданні Печерського районного суду Києва Ю.ЛУЦЕНКО заявив про припинення голодування, й після суду його відвезли до СІЗО.

27 травня, суд переніс на 9 червня розгляд по суті кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА через неявку на засідання адвоката іншого обвинуваченого у справі, водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.