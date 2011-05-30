Омбудсмен Грузії закликав МВС не порушувати права затриманих

Омбудсмен Грузії Гіоргій Тугуши закликав співробітників МВС країни не порушувати права затриманих під час розгону мітингу на проспекті Руставелі в Тбілісі в ніч на 26 травня, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, були проблеми з наданням їм права на захист.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International також закликала владу Грузії ретельно розслідувати обставини розгону демонстрації в Тбілісі. З пораненнями і травмами до лікарні потрапили 37 осіб. Двоє поліцейських загинули. Під вартою залишаються близько 90 затриманих.

Зі свого боку держдепартамент США закликав владу Грузії провести розслідування загибелі людей під час акцій протесту в Тбілісі, заявив офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства Марк Тонер.

"Ми знаємо про акції протесту, що відбуваються, - сказав Тонер, відповідаючи на запитання, чи стежить Держдепартамент США за подіями в Грузії і чи відомо йому про загиблих. - Ми віримо, що в Грузії, як і в будь-якій іншій країні, повинні з повагою ставитися до права громадян на мирне вираження своїх прагнень".