Базар-вокзал: Московська поліція як вона є

Днями мер Москви Сергій Собянін проінспектував кілька залізничних вокзалів разом із привокзальними територіями. Того ж дня було підписано угоду про передачу привокзальних площ РЖД, тобто відкритому акціонерному товариству „Російські залізниці”. Мер доручив головному архітекторові російської столиці Олександру Кузьміну прискорити підготовку всіх відповідних документів, аби РЖД паралельно могли займатись благоустроєм цих територій.

Знайомство із сьогоденням московських вокзалів – їх, як відомо, аж дев’ять! – добродій Сергій не випадково розпочав з Київського. Саме туди невдовзі після жахливого терористичного акту у аеропорту „Домодедово” (внаслідок якого 24 січня, в числі 36 людей, загинула й талановитий український драматург Ганна Яблонська) несподівано для всіх поїхав президент РФ Дмитро Медведєв. І, як виявилося, недарма. Прохід до внутрішніх приміщень вокзалу – попри безліч „антитерористичних” інструкцій, що нібито діють у Москві – ніким не контролювався. Принаймні 10 лютого 2011 року. Дмитро Анатолійович, пройшовши всі просторі зали комплексу у супроводі директора ФСБ, Генпрокурора та міністра внутрішніх справ РФ, так і не побачив жодного (!) полісмена. Не було їх і на пероні. Між тим, у черговій частині лінійного відділу огрядний офіцер поліції виструнчився перед главою держави і бадьоро доповів, мовляв, все тут гаразд, працюють 64 камери спостереження та три поста охорони, жодних приводів для хвилювань про власну безпеку у пасажирів не має бути...

З тієї пори дещо на столичних вокзалах справді змінилося. У кращий бік. Автор цих рядків, побувавши у службових справах на Ризькому і на тому ж Київському, не без задоволення відзначив: увійти всередину тепер можна лише після того як тебе „проінспектує” спеціальна металева „рамка”. Її „обслуговують” не менше чотирьох поліцейських у формі. У залах – касовому, для транзитних пасажирів та ін. – крім двох співробітників залізничної поліції у формі, постійно перебувають їхні колеги у цивільному. Якщо поведінка когось із відвідувачів викликає питання, орієнтовне місце перебування підозрюваного миттєво надиктовується на один з „активних” постів поліції.

Утім, новому московському градоначальнику цього здалося замало. „Потрібно купувати сучасні системи відеоспостереження, ставити їх тут (у будівлі) та ззовні, обладнати оглядові зони, спеціальні кімнати для перегляду, системи виявлення вибухонебезпечних речовин”, - сказав Собянін.

За словами мера, якщо РЖД не визначиться із територіями, котрі обслуговують лінійні відділи поліції, то безпеку тут забезпечуватиме місто силами позавідомчої охорони.

Після цього Собянін рушив на „площу трьох вокзалів”, тобто на Комсомольську. Де оглянув територію, що прилягає до Ленінградського та Ярославського вокзалі, а потім відвідав Казанський вокзал.

Нині міська влада спільно із залізничниками затверджує схему руху транспорту на привокзальних площах; наводиться порядок у сфері дрібногуртової торгівлі, розташованої навколо комплексів. Як доказ позитивних змін, Собянін назвав журналістам формування майданчиків для таксі та розробку на деяких вокзалах схем стоянки громадського транспорту. „Прибрано десятки об’єктів торгівлі, що примикали безпосередньо до вокзалів”, - зазначив Собянін.

На Київському вокзалі мер Москви поспілкувався також із таксистами. Його цікавило, чи лунають у залах вокзалу оголошення про їхні послуги. Дізнавшись, що ні, градоначальник вказав на це представникам РЖД, які супроводжували мера. Більше того, таксисти поскаржилися, що не завжди мають доступ до Привокзальної площі: ці місця дістаються „РЖД-таксі”, послуги якого, до речі, дорожчі. Собянін попросив навести порядок у цій сфері і забезпечити конкуренцію та рівні умови для всіх легальних таксі.

Біля Ленінградського вокзалу Собянін також поцікавився у водія жовтої автівки із „шашечками”: „Не ображають?”. „Ображатимуть, - скаржтеся мені”, - порекомендував мер. Підкресливши, що в цій сфері „потрібно наводити порядок, щоб була конкуренція”.

... І ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕКЕТ БЕЗ ПРИКРАС

Будь-який журналіст підтвердить: працювати в пулі VIP-персони, надто коли та персона прихильно ставиться до ЗМІ, який ти представляєш, - суцільне задоволення. Не потрібно „сушити мізки” напередодні поїздки, перебирати найоптимальніші варіанти запитань, адресованих VIP. Твоє завдання – лишень точно занотувати мовлене. Якщо ж вдасться ще й спитати саме про те, про що VIP найбільш хотів би порозмірковувати, - такий „прогин” високо оцінять не тільки колеги-журналісти, а й начальство. Може, й преміальні навіть випише.

Та трапляються в житті ситуації, коли той же журналіст знов опиняється на тому ж об’єкті, де недавно старанно записував Доленосні Одкровення, почуті від Сильного/Сильних Світу Цього. І явище, що виглядало у присутності високого начальства благополучним, постає зовсім під іншим кутом.

Саме так трапилося зі мною на Київському вокзалі російської столиці. Біля приміського вокзалу й одного з виходів зі станції „Киевская” Московського метрополітену.

Попередньо було домовлено, що з боку вулиці Дорогомиловської прийде моя однокласниця; Галині лишалися лічені дні до від’їзду на постійне місце проживання до славетного баварського міста Мюнхена. Ровесниця затримувалася.

Аби не заважати людському потокові, що безперервно рухався тротуаром у бік платформ для електричок, я зайняв позицію на проїжджій частині вулиці. Навколо несиметричними лавами розташувалися жінки різного віку, котрі торгували квітами. Ціни були на порядок вищими, ніж на спеціалізованих базарах багатьох московських площ. Та це на регулярності купівель жодним чином не відбивалося.

З боку Привокзальної площі наблизився наряд поліціянтів, очолюваний огрядним старшим лейтенантом. Формений кашкет старлея був недбало зсунутий на голові, верхні ґудзики форменої сорочки теж були застібнуті абияк. Офіцер явно перед цим трішечки „пригубив”.

- Ну что тут у вас? Порядок? Нікто не мєшаєт?

Судячи з тону, ці короткі „заспокійливі” фрази старший лейтенант здатний був вимовляти до 10 разів упродовж чергування. В будь-якій стадії сп’яніння.

Жінки-перекупниці, що торгували у недозволеному місці (в принципі, тут мали б їздити легкові автівки й розвертатись тролейбуси), поводились, ніби „контролерів” взагалі як таких не було. Хіба що „старша зміни”, жінка років 45-47 кавказької зовнішності, звичним рухом „непомітно” вклала до нагрудної кишені старлея наперед заготовлені купюри.

В правій руці старшого лейтенанта був букет, який чоловік держав квітами донизу (в силу вищевикладених обставин чоловік не надто хвилювався про збереження квітів у товарному вигляді...). Нітрохи не соромлячись мене, правоохоронець почав вибирати найкращі квітки у кожної з жінок-торговок.

- Вот ету, пожалуй, тожє возьму. І ету достань.

Ознак обурення власниці „поскубаних” букетів не виявляли. Жінки терпляче чекали, доки наряд „насититься” і піде геть.

„Збирання оброку” скінчилося десь через 10 хвилин. Усі троє міліціянтів, ділячи дорогою заробіток, пішли у бік головного входу до Київського вокзалу.

- Так, дєвочкі, всє по 100 рублєй пріготовілі! Всє слишалі? По сто!– Chief-перекупниця швиденько пройшла лавами, швидко збираючи „компенсацію” за „плановий наліт”. Розмір названої суми ніхто не оскаржив. „Старша зміни” тих, хто пропонував квіти клієнтам, й не думала перераховувати. Мабуть, кількісний склад „зміни” був заздалегідь узгоджений. Персонально.

Постоявши ще з п’ять хвилин, я зрозумів: втрати, щойно понесені внаслідок апетитів „перевертнів у погонах”, кожна з жінок компенсовує впродовж лічених хвилин! Квіти розкуповувалися не дачниками, зрозуміла річ, - а в основному тими, хто прямував до „аероекспресу”. Себто до швидкісного електропотяга, що доправляє авіапасажирів до а/п „Внуково”. В Україні послугами літаків нині користуються найбагатші. В Росії, з останнім подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, літати теж стало менш вигідно. Та все одно з міркувань економії часу і здоров’я, - з настанням спекотних днів і ночей у більшості потягів далекого сполучення воно втрачається в дорозі швидше, ніж хотілося б – людський потік до московських аеропортів практично не зменшився. Отже, квітникарям і „дистриб’юторській мережі” робота забезпечена аж до пізньої осені.

... - А вот і я! Олег, что-то случілось? У тєбя такоє ліцо...

За кілька хвилин пішої прогулянки по вул. Дорогомиловській я переповів однокласниці щойно побачене й почуте.

- Хочєшь сказать, будто в пєрвий раз відішь міліціонєров-взяточніков?..

- Ну... Нє в пєрвий... Но чтоб так, внаглую, не стесняясь!..

- На тєбє жє нє напісано, что работаєшь в газєтє...

Тут Галя справді мала рацію. Якщо в Києві лише на теми економіки постійно пишуть 400 журналістів, - у Москві „акул пера” з такою спеціалізацією більше ніж у 5 разів. А репортерів кримінальної хроніки взагалі містом вештається понад 3 тисяч. Спробуй всіх запам’ятати…

ЗАМІСТЬ РЕЗЮМЕ

Після побаченого на власні очі „рекету в погонах” я нарешті зрозумів, куди ж поділися того дня, 10 лютого, співробітники лінійного відділу „Москва-Пасажирська Київська”. Яких навіть президент Медвєдєв із Генпрокурором Ю. Чайкою та главою МВС Р. Нургалієвим не зуміли „вислідити”.

Щось мені, щоправда, підказує: і Юрій Якович, і особливо Рашид Гумерович чудово здогадувалися, чим промишляли представники славетної московської поліції під час несіння своєї нелегкої служби.

Зауважте: розпорядження мерії щодо перепідпорядкування РЖД привокзальних площ Москви вступило в дію лише тиждень тому. Тобто до цього формального права на рекет у поліцейських, що „обслуговують” РЖД, не було. Навіть школярам відомо: варто правопорушникові зійти з нижньої сходинки ганку вокзалу на Привокзальну площу, - його долею матимуть право опікуватись виключно співробітники територіальної поліції. Не залізничної, яка пильнує за правопорядком лише в певних визначених Законом межах.

Не думаю, що московські поліцейські „залізничного профілю” надто ремствуватимуть з приводу збільшення площ територій їхнього „обслуговування”. Крім продавців квітів, на привокзальних площах працюють різні таксомоторні компанії (рідні РЖД, маю сподівання, полісмени не обкладатимуть „даниною”), філії торгівельних закладів, банків (маю на увазі пункти обміну валют). Тільки встигай здійснювати обходи й збирати добровільні внески на боротьбу з корупцією!

... Повернувшись до висхідної точки, біля того самого виходу з метрополітену, поцікавився у дівчини, яка вигукувала: „Автобус на Брянск!”, чому раптом так подорожчав проїзд? Справа в тім, що 5, а то й навіть 6 останніх років бажаючі подолати шлях від Білокам’яної до центру „прикордонного” (з Україною) регіону платили 500 рублів; а от починаючи з січня ціна зросла до 800 руб.

- Подорожал бєнзін на заправках, - мовила дівчина-„диспетчер”.

- Ну і, навєрноє, пєрєімєнованіє міліціі в поліцію?..

- Ви жє самі всьо відєлі...

На відміну від поліціянтів, „заправлених за рахунок установи”, у гості з Брянська із зоровою пам’яттю явно все було гаразд.

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”, із Москви