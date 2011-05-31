Табачник хоче закрити 800 вузів

Міністр освіти й науки, молоді та спорту Дмитро Табачник вважає, що для забезпечення освітніх потреб населення Україні достатньо 90 вищих навчальних закладів. Про це він заявив в інтерв’ю одному з українських видань.

«Світовим параметрам відповідає показник, коли один успішний університет відповідає 500-800 тисячам жителів країни. Тобто якщо в Україні живуть близько 48 мільйонів осіб, значить, нам було б досить порядку 90 вищих навчальних закладів», – сказав міністр.

Водночас Дмитро Табачник вчергове зазначив, що наявна кількість вишів, що становить близько 900, є надмірною.

Міністр також повідомив, що нова редакція закону про вищу освіту, яка вже пройшла публічне обговорення в 600 навчальних закладах, буде представлена на розгляд Кабінету Міністрів на початку червня.

У березні Табачник прогнозував об’єднання близько 50 вищих навчальних закладів до вересня.

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