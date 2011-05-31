Тимошенко наполягає на законі про суди присяжних

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що суди присяжних здатні забезпечити справедливе правосуддя, тому наполягає на необхідності ухвалення відповідного закону, який врегулює засади їх формування.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Хочемо протиставити політичним репресіям і кишеньковим суддям залучення народу до здійснення правосуддя через суди присяжних", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці Twitter, коментуючи законопроект "Про суд присяжних в Україні", ініційований народними депутатами Сергієм ВЛАСЕНКОМ (фракція "БЮТ-Батьківщина") та Геннадієм МОСКАЛЕМ (фракція “Наша Україна – Народна Самооборона”).

Проект закону "Про суд присяжних в Україні", зареєстрований у Верховній Раді, визначає правові засади організації суду присяжних для здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, вказує на статус присяжного, порядок його обрання, звільнення, принципи діяльності суду присяжних в України, виборів присяжних, гарантії їх незалежності і недоторканності та інші питання, пов`язані із діяльністю суду присяжних.

Законопроектом передбачено, що розгляд кримінальних справ судом присяжних проводитиметься у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ та апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

Присяжними можуть бути обрані лише громадяни України, яким виповнилося 35 років, які постійно проживають на території України протягом останніх п’яти років, вільно володіють державною мовою, мають місце роботи або постійний заробіток, за винятком громадян України, які мають судимість за вчинення умисного злочину, визнані судом обмежено осудними або неосудними, мають хронічні психічні чи інші захворювання, або є представниками влади, службовими особами юридичних осіб публічного права чи державними службовцями.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 21 травня заявила про намір відстоювати своє право на розгляд її кримінальної справи у суді присяжних. "У нас Конституція передбачає суд присяжних, і я буду звертатися до судової системи, щоб судив суд присяжних", - сказала лідер партії "Батьківщина".