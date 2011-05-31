З такими принципами демократії Україні в ЄС робити нічого?

Європейський Союз хоче розвивати відносини з Україною, але об`єктивна ситуація така, що з українськими стандартами демократії не можна увійти до Євросоюзу.

Про це в розмові з експертами Інституту Горшеніна заявив голова департаменту по Україні, Білорусі та Молдові Центру східних досліджень (Польща, Варшава) Марта ЯРОШЕВИЧ, передає LB.ua.

«Є погіршення демократичних стандартів в Україні, – сказала М.ЯРОШЕВИЧ. – Звичайно, не слід говорити, що Україна стає другою Білоруссю. Але європейські політики, приміром, Комісар із питань розширення та політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК – дуже часто повторюють, що ці стандарти погіршилися. ЄС, так або інакше, хоче розвивати відносини з Україною, але це об`єктивна ситуація – що з такими стандартами не можна увійти до Європейського Союзу».

В Європі пильно стежать за кримінальними справами проти лідерів опозиції, стверджує М.ЯРОШЕВИЧ. «Подивимося, що буде із справою Юрія ЛУЦЕНКА, тому що це в публічному плані привернуло дуже багато уваги, – заявила вона. – Справа Юлії ТИМОШЕНКО вже настільки довго триває, що, думаю, громадська думка Заходу вже втратила до неї інтерес. Хоча останнє одноденне затримання Ю.ТИМОШЕНКО знову привернуло інтерес до цієї справи зі сторони великих європейських ЗМІ. Такі випадки, звичайно, впливають на імідж України за кордоном та її європейські прагнення».

За словами польського експерта, захист прав людини та демократії дуже важливий для суспільств усередині ЄС. «І політики не можуть собі дозволити не висловлюватися на теми, що стосуються прав людини в країнах, які претендують на те, щоб стати членами Європейського Союзу», – впевнена М.ЯРОШЕВИЧ.