Лавринович про суд присяжних: це суд не стільки права, скільки емоцій

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ називає проблематичними перспективи запровадження в Україні інституту суду присяжних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це він заявив в інтерв‘ю журналу «Публичные люди», який вийде друком у середу, 1 червня.

Міністр юстиції зазначив, що суди присяжних є в невеликій кількості країн з достатньо високим загальним рівнем культури, складовою частиною якої є правова культура.

«Для нашого суспільства це передчасно. Адже це суд не стільки права, скільки емоцій», - пояснив він.

Міністр юстиції також скептично висловився щодо можливості запровадження в Україні інституту виборності судді, який існує, зокрема, у таких країнах як США та Швейцарія.

Він не вважає, що якби судді обиралися громадянами, це покращило би роботу вітчизняної судової влади. «Уявіть: є кілька кандидатів з юридичною освітою, які бажають стати суддями. Вони повинні вести виборчу кампанію. Виборча кампанія за своєю природою - виключно політична. І необхідно заробити симпатію тих, хто буде голосувати. Для цього потрібні ресурси. Той, хто буде таким чином йти на суддівську посаду, в наших українських умовах апріорі залежатиме від джерела фінансування», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, представники опозиції наполягають на запровадженні в Україні інституту суду присяжних.

Зокрема, народні депутати Геннадій МОСКАЛЬ (“Наша Україна – Народна самооборона”) та Сергій ВЛАСЕНКО (БЮТ-Батьківщина) зареєстрували у парламенті законопроекти, які передбачають запровадження суду присяжних. Пропонується встановити, що присяжні не будуть призначатись на посаду ні Президентом, ні парламентом, а обиратимуться народом на прямих виборах.

Голова партії “Батьківщина”, екс-прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО також наполягає на необхідності ухвалення закону про суди присяжних. Вона заявила, що вимагатиме, аби порушені проти неї кримінальні справи розглядав суд присяжних, бо не вірить у об’єктивність адміністративних судів.

Крім того, раніше колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО також вимагав, щоб його справу розглядав суд присяжних.