Могильов хоче вже через рік видавати ID-картки замість паспортів

Міністерство внутрішніх справ через рік планує видавати ID-картки замість внутрішніх паспортів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції після міністерської зустрічі Україна - ЄС, що стосується виконання плану дій з лібералізації візового режиму.

«Що стосується айді-карток замість внутрішніх паспортів України, то для цього потрібна більш копітка робота, вона займе, я думаю, десь 9 місяців - рік. І ми будемо готові», - сказав міністр.

Він пояснив, що в цій сфері проблемою є забезпечення кожного райвідділу МВС і багатьох державних установ пристроями для прочитування ID-карток.