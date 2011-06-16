Семінар «Громадські кампанії на захист прав людини»

17:39, 16 червня 2011
Права людини
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Оголошується конкурс на участь у Семінарі «Громадські кампанії на захист прав людини», який організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з громадською організацією «М’АРТ» та Правозахисним центром «Поступ» за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету.

Семінар є навчальним заходом Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». 

Учасники семінару зможуть отримати спеціальну підготовку щодо планування та проведення ефективних громадських кампаній на підтримку та захист прав людини.

До участі у конкурсі запрошуються громадські активісти, які мають досвід активних дій на захист прав людини та суспільних інтересів та зацікавлені у поглибленні знань у даній сфері. Вік аплікантів не обмежений.

Учасники семінару познайомляться з наступними темами:

  • Філософія та основи концепції прав людини

  • Документи з прав людини

  • Національні та міжнародні механізми захисту прав людини

  • Що таке громадська правозахисна кампанія: основні поняття та принципи

  • Планування громадської кампанії на захист прав людини

  • Технології та методи у проведенні кампаній

  • Як зробити кампанію успішною

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.
Критерії відбору для участі у семінарі є наступними:

  • Наявність мотивації і планів, пов’язаних з проведенням громадських кампаній на підтримку та захист прав людини;
  • Чітке уявлення проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення громадської кампанії. 

Семінар проходитиме з 9 по 13 липня 2011 року у м. Чернігові. 

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників семінару, витрати на проїзд до місця проведення семінару й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда). 

Для участі у конкурсі необхідно:

По-перше: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Семінарі «Громадські кампанії на захист прав людини» та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми необхідно заповнивши реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1259310204

По-друге: Підготувати та додати до поля «Додаткове завдання…» реєстраційної анкети опис планів, пов’язаних з проведенням громадських кампаній на підтримку та захист прав людини. Опис викладається у вільній формі. Обов’язковими елементами опису мають бути: 
1) конкретизація проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення громадської кампанії;
2) представлення теми та мети кампанії, що планується.

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою на участь у конкурсі, якщо Ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для отримання додаткової інформації: 

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com  

Контактні особи:
Костянтин Рєуцький (моб. тел.: +380506280661) та Сергій Буров (моб. тел.: +380509219967)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17:00, 25 червня 2011 року.
Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 30 червня 2011 року. 

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