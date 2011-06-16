Шейбут: в Україні багато нелегалів із Сомалі, Афганістану, Пакистану

У Верховній Раді України на базі парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбуваються комітетські слухання на тему: «Міграційна політика: практика реалізації, проблеми і перспективи».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на слуханнях, голова парламентського комітету Віктор ШВЕЦЬ висловив переконання, що в результаті слухань будуть напрацьовані конкретні пропозиції для розробки законопроектів і внесення змін до чинного законодавства. Народний депутат відзначив, що важливим кроком має стати спільна робота всіх органів державної влади, які контролюють міграційні потоки: міграційної служби, прикордонної служби, СБУ, міліції, прокуратури та інших міністерств і відомств.

Як заявив під час слухань перший заступник голови Державної міграційної служби Віктор ШЕЙБУТ, в Україні більш як 20 національних і міжнародних законодавчих актів, які регулюють питання міграції. Вони не стикуються між собою, і більшість норм у них вже застаріли. «Зараз в парламенті йде розробка нових законодавчих актів, які відповідатимуть реаліям», - сказав він.

В.ШЕЙБУТ зазначив, що міграційні проблеми зараз дуже гостро стоять для України, оскільки до країни проникають мігранти з менш розвинених країн.

«У нашій країні багато нелегальних мігрантів із Сомалі, Афганістану, Пакистану та інших країн Азії», - сказав В.ШЕЙБУТ.

Під час слухань наводилися результати дослідження міграційної ситуації, проведені групою експертів інформагентства «Наш Продукт». Згідно з дослідженням, в даний час на території України перебуває від 5,1 млн. до 6,8 млн. мігрантів, які мають так званий «сумнівний» статус. Така кількість неврахованих громадян створює значну соціальну напругу, а їхня діяльність щорічно завдає збитків бюджету в розмірі близько 2 млрд. дол. Державним же органам, що ведуть роботу з нелегалами за різними напрямами, підрахувати реальну кількість нелегальних мігрантів украй складно. Як і контролювати міграційні потоки, особливо – ззовні.

За словами В.ШЕЙБУТА, кількість нелегальних мігрантів в Україні постійно зростає, що викликає високу конкуренцію на ринку праці.

У свою чергу народний депутат України Василь ГРИЦАК, який брав участь у слуханнях, упевнений: біометрична ідентифікація мігрантів, які перебувають на території України, допоможе не тільки сформувати зважену міграційну політику, а й буде вигідна для бюджету країни. «Сьогодні можна впевнено заявити: за останні 20 років в Україні була відсутня міграційна політика як така. Сьогодні ситуація покращується – створена Державна міграційна служба, Президент видав низку необхідних указів», - зазначив В.ГРИЦАК.

Чималу роль в процесі проникнення мігрантів до України грає і прозорість кордонів із сусідніми державами, особливо такими, як Білорусь і Росія. Але закриттям кордонів ситуацію не виправити. Необхідний облік і контроль якості та кількості мігрантів, наголошували учасники слухань.

У слуханнях беруть участь не тільки народні депутати України, а й представники громадських організацій, а також представники органів державної влади, діяльність яких безпосередньо пов’язана з контролем міграційних процесів.