Суд відмовив покійному міністру Кравченку в праві на адвоката

Адвокат матері загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Лесі Андрій ФЕДУР заявляє про порушення під час розгляду справи Олексія ПУКАЧА, обвинуваченого у вбивстві журналіста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ФЕДУР заявив після закінчення сьогоднішнього розгляду судом справи О.ПУКАЧА.

«У нас відбуваються дивні речі в цьому судовому процесі. Поступило подання щодо вбитого Кравченка (колишнього міністра внутрішніх справ України – УНІАН), але чомусь адвоката до участі у справі не пустили. На мій погляд, це брутальне свавілля, порушення будь-яких людських норм, я вже не кажу про правові норми. Але відбулось те, що відбулось», - сказав А.ФЕДУР.

Він наголосив, що з таким рішенням йому дуже складно погодитися, і, очевидно, постане питання про оскарження цього рішення. «Тобто, подання прокуратури щодо Кравченка суд направив, але категорично проти того, щоб у Кравченка був адвокат і захищав його інтереси. Це – юридичний нонсенс», - сказав А.ФЕДУР.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.

21 квітня 2011 року Печерський районний суд Києва призначив на 28 квітня попередній розгляд справи О.ПУКАЧА.

28 квітня суд до 26 травня оголосив перерву у попередньому судовому розгляді цієї справи через те, що О.ПУКАЧ не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи.

26 травня Печерський райсуд переніс попередній розгляд справи на 16 червня.

Сьогодні, 16 червня, Печерський райсуд переніс розгляд справи на 10.30 23 червня.