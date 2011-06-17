"Стоп цензурі!" прагне потрапити на чай до Януковича через суд

Активіст громадського руху «Стоп цензурі!» Артем СОКОЛЕНКО подав апеляційну скаргу на рішення Київського окружного адміністративного суду, який заборонив проведення мирних зборів активістів біля в`їзду до резиденції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Межигір`я».

Як повідомляє Телекритика, супровід судової справи забезпечують юристи Ольга СУШКО, Тарас ШЕВЧЕНКО (Інститут медіа права) та Роман ГОЛОВЕНКО (Інститут масової інформації).

Як відомо, рух «Стоп цензурі!» мав намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки В.ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію «Межигір`я» працівникам ЗМІ.

Повідомлення про акцію було надіслане до Новопетрівської сільради у п`ятницю, 3 червня.

4 червня стало відомо, що Новопетрівська сільрада подала позов на організаторів акції. Київський окружний адміністративний суд заборонив акцію, таким чином підтримавши позов сільського голови Нових Петрівців Родіона СТАРЕНЬКОГО.

4 червня цей суд задовольнив позов і заборонив проведення акції біля резиденції Президента.

4 червня 2010 року під час прес-конференції за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте поїздка так і не відбулася.

Громадський рух «Стоп цензурі!» вважає рішення Київського окружного адміністративного суду про заборону журналістської мирної акції, яке спирається на нормативний акт неіснуючого Радянського Союзу, «позбавленим здорового глузду».

Також рух заявляє, що у разі програшу справи в українських судах він звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

6 червня під час зустрічі з керівниками провідних ЗМІ та відомими журналістами з нагоди Дня журналіста В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що суду не варто було забороняти журналістську акцію біля його оселі у селі Нові Петрівці.

«На жаль, вперше сьогодні почув про суд, який був. Цього не потрібно було робити. Я така ж людина, як усі. Просто у мене не вистачає часу, як завжди. Коли час буде, я запрошу вас на чай, поговоримо», – сказав він.