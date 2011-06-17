Україна за рішенням Євросуду виплатить одеській газеті 6000 євро

Європейський суд з прав людини зобов’язав українську державу виплатити 6000 євро одеській газеті “Правое дело” та її головному редактору Леонідові ШТЕКЕЛЮ за позовом, який підтримала Київська незалежна медіа-профспілка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки, згадана газета передрукувала листа з Інтернету, автором якого була особа, яка стверджувала, що є колишнім співробітником СБУ в Одеській області, і повідомляла про численні зловживання цієї служби. Крім того, автор викривав людей, які за його словами, були членами злочинних угруповань. “Правое дело” послалася на першоджерело і закликала всіх зацікавлених висловитися і або підтвердили, або спростувати опубліковану інформацію. Один із фігурантів публікації звернувся із позовом до українського суду, який зобов’язав Л.ШТЕКЕЛЯ і газету “Правое дело” вибачитися перед позивачем і стягнув з газети та її головного редактора 15 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди.

Європейський суд з прав людини вперше відносно України визнав, що втручання держави у цю справу було таким, що не передбачено законом, зазначає КНМП.

Юрист Київської незалежної медіа-профспілки Людмила ОПРИШКО, яка вела цю справу, вважає, що таке рішення Європейського суду з прав людини спонукає Україну до вдосконалення законодавства, яке передбачало б гарантії захисту прав журналістів при передруку інформації з Інтернету.