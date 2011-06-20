Міжнародна конференція "Удосконалення функціонування суду"

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Україна: верховенство права" у співпраці з Радою суддів України, Міжнародним консорціумом досконалості суду, програмою USAID “Об’єднуємося заради реформ” (UNITER) та Посольством Великої Британії в Україні проведуть міжнародну конференцію "Удосконалення функціонування суду". Прес-конференція з нагоди відкриття міжнародної конференції відбудеться 21 червня 2011 об 11:00, за адресою: вул. Госпітальна 4, готель "Русь". Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.



Основна мета конференції – сприяти зростанню обізнаності суспільства щодо шляхів підвищення якості роботи суду. Учасникам конференції будуть представлені досягнення інших країн щодо вдосконалення роботи суду. Протягом конференції будуть обговорені результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості функціонування українських судів. Дані результати є наслідком трьох етапів опитування громадян-відвідувачів суду з використанням карток громадянського звітування.

Планується, що результатом конференції стане розробка рекомендацій щодо подальших кроків у судовому адмініструванні, спрямованих на покращення якості роботи судів в Україні.



21-22 червня 2011 р. в м. Києві під час проведення міжнародної конференції "Удосконалення функціонування суду" будуть обговорюватися і результати внутрішнього оцінювання роботи суду та їх важливість для підвищення якості відправлення правосуддя. Ця програма була ініційована органами суддівського самоврядування та Державною судовою адміністрацією України і підтримана проектом USAID "Україна: верховенство права". Протягом березня - травня 2011 року, в рамках пілотного проекту в 6 судах за їх бажанням, було проведено перевірку спеціально розробленої методики. Оцінка проводилась комісією у складі одного судді та працівника апарату суду за підтримки експертів проекту за двома напрямами – своєчасність судового провадження та якість судового рішення. В роботі конференції візьмуть участь представники судової влади із Сінгапуру, Австралії, Грузії, США, Нідерландів та Великобританії.

На прес-конференції будуть присутні: Ярослав Романюк, суддя Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Валерій Бондик, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, Леонід Фесенко, Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Олександр Пасенюк, Голова Вищого адміністративного суду України, Руслан Кирилюк, Голова Державної судової адміністрації України, Девід Вон, керівник проекту USAID "Україна: верховенство права", Тан Сйонг Таі, Голова окружного суду, суди першої інстанції Сінгапуру, Грегорі Рейнхардт, професор, виконавчий директор Австралоазійського Інститут судового адміністрування, Пім Алберз, старший радник з питань політики Міністерства юстиції Нідерландів, радник Міжнародного консорціуму досконалості суду, а також представники Верховного Суду України, Вищої ради юстиції та Вищого господарського суду України.



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