Померла правозахисниця Олена Боннер

На 89 році пішла з життя відома правозахисниця, вдова академіка Андрія Сахарова Олена Боннер. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Олена Боннер померла напередодні, 18 червня, у Бостоні. Новина про це до російських ЗМІ та інформагентств надійшла від доньки правозахисниці Тетяни Янкелевич.



Прощання пройде в США, а поховають Олену Боннер, за її заповітом, у Москві, на Востряковському цвинтарі, де було поховано її чоловіка, матір і брата.



Олена Боннер народилася 15 лютого 1923 року в родині партійних працівників у Туркменистані. У 1937 році батьків репресували. У 18 років пішла на фронт, служила медсестрою у військово-санітарному поїзді, була тяжко поранена.

Після війни закінчила Ленінградський медичний інститут. За висловлювання про «справу лікарів» її виключили з інституту, однак після смерті Сталіна її відновили. У 1965 році вступила до КПРС, пізніше вона назве це однією з найбільших помилок у своєму житті. У 1972 році вийшла з КПРС і зайнялась активною правозахисною діяльністю.

1972 року вона вийшла заміж за академіка Андрія Сахарова. Значно пізніше в одному з інтерв’ю вона скаже: «Я не люблю, коли мене називають дружиною Сахарова, вдовою Сахарова... Я сама по собі...», зазначає «Радіо Свобода» у біографії правозахисниці.

Олена Боннер була серед тих, хто передавав на Захід щоденники Едуарда Кузнецова, в 1973 році її неодноразово допитували у цій справі. Вона створила Фонд допомоги дітям політв’язнів.

Олена Боннер представляла академіка Сахарова в 1975 році на церемонії вручення Нобелівської премії в Осло. 1976 року підписалась під установчим документом Московської Гельсінської групи. Разом із Сахаровим відправилась у 1980 році у заслання до Горького. У 1984 році її засудили за статтею «наклеп на радянський громадський і державний устрій», покарання відбувала у Горькому, за місцем заслання Сахарова. У 1986 році повернулась разом із чоловіком до Москви.

Боннер входила до комісії з прав людини при президентові Росії до 28 грудня 1994 року. Вийшла зі складу комісії, не вважаючи для себе можливим співпрацю з політичним режимом, який розв’язав чеченську війну.

Боннер керувала фондом імені Сахарова, була головою неурядової міжнародної організації з увіковічнення пам’ят Андрія Сахарова.

В останні роки Боннер жила в США.

10 березня 2010 року вона першою підписала звернення російської опозиції до громадян «Путін повинен піти».

«Телекритика»